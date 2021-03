Chiusi. Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e del sindaco per la scomparsa di Franco Rosati.

(Comunicato stampa)

ll Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e la cittadinanza intera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Rosati.

“La notizia della scomparsa di una persona è sempre dolorosa, ma oggi l’ultimo saluto a Franco Rosati pervade i nostri cuori di una tristezza ancora più grande. Franco era un uomo innamorato della nostra città, un passionale delle tradizioni e uno dei più sinceri e genuini interpreti della “chiusinità” più vera. Tutta la Città di Chiusi ricorderà Franco come un amico sincero di quelli che non ti risparmiano una critica se serve a farti crescere, ma anche di quelli sempre pronti a farsi in quattro nel momento del bisogno. Nel corso degli anni Franco è stato un vero ambasciatore del nostro territorio, impegnandosi nel mondo dello sport e dell’associazionismo in genere, partecipando alla crescita della Rionese Calcio, organizzando manifestazioni diventate iconiche come Bici in Città e il Carnevale di Ragazzi che viveva del suo impegno e della sua energia. Di Franco ci mancherà tutto e la sua assenza si farà sentire con un silenzio assordante perché anche un incontro casuale in piazza non era mai banale. La presenza fisica non potrà più esserci, ma il ricordo della persona e della passione con cui Franco affrontava la vita non sarà dimenticata nei nostri cuori e nelle nostre menti. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Chiusi esprimo il più profondo cordoglio alla moglie Franca, ai familiari, agli amici, al Gruppo Ciclistico Amatori Chiusi e a tutti coloro che hanno voluto bene al nostro Franco. Riposa in pace.”

Sindaco Città di Chiusi

Juri Bettollini

Riguardo a antoniodellaversana