Chiusi. Il Comune consegna due sanificatori di ultima generazione consegnati alle case di riposo della città.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Chiusi ha consegnato due sanificatori Beyond Guardian alla RSA Valter Trippi e alla RA Morviducci. Il macchinario, di ultimissima generazione, è l’unico in commercio ad avere la certificazione di presidio medico accreditata dal Ministero della Salute oltre alla tecnologia “Active Pure” in grado sanificare gli ambienti eliminando: batteri, virus, polveri e funghi sia nell’aria sia nelle superfici senza l’utilizzo di ozono. I macchinari sono stati acquistati dal Gruppo Interarredo Farmacie grazie all’impegno di risorse economiche del Comune di Chiusi e alle donazioni del Gruppo Terzieri Città di Chiusi e del Gruppo Sbandieratori e Tamburini. Alla consegna oltre ai rappresentanti dell’azienda che ha fornito i sanificatori erano presenti il sindaco di Chiusi Juri Bettollini, la vicesindaca Sara Marchini, il presidente della Asp (Associazione servizi alla persona) Istituto Casa Famiglia Cetona Sirio Bussollotti, il governatore della Misericordia di Chiusi Roberto Fe oltre ai consiglieri della Asp e della Misericordia.

“I nonni – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – sono i soggetti più esposti in questo difficile periodo che stiamo vivendo e per questo meritano il massimo dell’attenzione. I macchinari che abbiamo donato alle case di riposo di Chiusi aiuteranno il personale, che ringraziamo perché ha sempre lavorato con grande professionalità e scrupolo, a garantire il massimo della sicurezza possibile agli anziani ospiti della struttura. Ringraziamo il Gruppo Terzieri Città di Chiusi e il Gruppo Sbandieratori e Tamburini per essersi mostrati subito disponibile e per il prezioso contributo economico che ha permesso di reperire la cifra necessaria all’acquisto della strumentazione.”

