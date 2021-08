Chiusi. Il commiato definitivo del sindaco Bettollini “Io non sarò in corsa”

Guardando la tenacia ed il puntiglio con cui ha lavorato finora la sua giunta, ero convinto che Bettollini sarebbe stato ancora tra i protagonisti della prossima tornata elettorale del comune di Chiusi. Questo post, pubblicato sulla sua pagina fb, chiude definitivamente il capitolo. Pur commettendo errori, come nel caso di Acea, la società romana quotata in borsa, di proprietà dei francesi e di Caltagirone, che ha il quasi monopolio dei servizi idrici e non solo in Lazio, Umbria e Toscana, con il giochino della partecipazione pubblica, dicevamo, pur commettendo errori ammessi, è stato per me un buon sindaco. Un buon sindaco per Chiusi e per la la nostra zona di mezzo. Grazie e buon lavoro futuro, Juri! (g.f)

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha fissato la data delle elezioni amministrative. Si vota quindi anche a Chiusi, il 3 e 4 Ottobre 2021.

Voglio augurare, di cuore, una buona campagna elettorale alle liste già in campo ed a quelle che lo saranno nei prossimi giorni.

Cari amici, come già vi dissi e scrissi a febbraio scorso, io non saró in corsa. La mia esperienza di Sindaco termina.

Spero davvero che, sapere in maniera ufficiale la data del voto unitamente alla mia rinnovata non disponibilità a candidarmi, possa dare coraggio a tutti gli schieramenti di cominciare a parlare di idee concrete per Chiusi e non di asfittiche ideologie.

Nelle prossime settimane (spero entro la fine di agosto) vi consegnerò , nella cassetta della posta, il mio ultimo Chiusiinforma con la relazione di fine mandato.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, in questi mesi mi hanno offerto tutto il loro sostegno – umano, politico ed economico – per una mia seconda candidatura. Grazie dal profondo del cuore. Ma dopo 10 anni di attività al servizio della popolazione – 4 anni da assessore e 6 anni da sindaco – ho bisogno di riprendere fiato.

Auguri dunque a tutti i candidati, sperando che si impegneranno in una campagna elettorale sana, rispettosa e ricca di proposte per la nostra Città; io ascolterò con profonda attenzione lo svolgimento della contesa amministrativa, per scegliere il candidato giusto da votare per la guida del nostro Comune ed aiutarlo qualora ne abbia bisogno.

Ovviamente sarò ancora Sindaco fino alle ore 15 del giorno 4 ottobre, quando il presidente della Sezione Elettorale N. 1, proclamerà il nuovo Sindaco della Città di Chiusi e quindi, fino a quel giorno continuerò a svolgere il mio lavoro portando a termine tutti i progetti in corso e facendo partire le ultime promesse fatte ai cittadini.

Perché così si fa. A prescindere da tutto, prima il bene del nostro comune.

Auguri di cuore a tutti.

Juri Bettollini

Riguardo a Gianni Fanfano