(Comunicato stampa)

Dopo i lunghi mesi del lockdown i musei della Città di Chiusi (Museo Nazionale Etrusco, Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna e Museo Civico La Città Sotterranea) sono quasi pronti a riaprire e ad accogliere nuovamente cittadini e visitatori. Le istituzioni e il personale dei musei sono, infatti, a lavoro per organizzare la riapertura e le nuove modalità di visita al fine di ottemperare alle prescrizioni e normative di sicurezza anti Covid-19. In attesa di tornare a vedere dal vivo le bellezze archeologiche custodite nei Musei cittadini, un altro luogo culturale della Città ha, invece, già riaperto i propri spazi. Si tratta della Biblioteca Comunale e Informagiovani, ubicata presso la Casa della Cultura, che dal 18 maggio è tornata a effettuare regolarmente e in sicurezza i servizi di prestito e restituzione libri.

“Siamo a lavoro per cercare di tornare a promuovere in tutta sicurezza l’ampia offerta culturale e turistica della Città di Chiusi – dichiara il vicesindaco di Chiusi Chiara Lanari – e i servizi come la Biblioteca e l’ufficio turistico sono già tornati fruibili per cittadini e visitatori. La vivibilità di una città si misura anche attraverso la possibilità di fruire delle risorse culturali e per questo stiamo lavorando con tutti i responsabili dei nostri musei, che ringraziamo per aver lavorato molto anche durante la fase di lockdown, al fine di preparare al meglio la riapertura e l’accoglienza dei visitatori. Saranno previste specifiche modalità di accesso e di visita, ma sarà comunque straordinario tornare ad ammirare i tesori che la storia ci ha tramandato e che rappresentano un elemento caratterizzante della nostra identità, della nostra città e dei nostri territori.”

Dal giorno della riapertura la Biblioteca ha già effettuato 110 prestiti e circa 150 restituzioni a conferma della vivacità di una struttura che anche nella fase del lockdown non ha mai smesso di offrire proposte culturali come ad esempio le staffette letterarie seguite da circa 2 mila persone. Tra le novità in attesa della riapertura ufficiale dei Musei, sono tutt’ora disponibili sulle pagine istituzionali Mibact e sui social network i virtual tour ideati dal Museo Nazionale Etrusco che durante tutto il periodo di lockdown sono stati promossi attraverso la rubrica “ArcheoChiusiNews” in collaborazione con il Comune e con il gruppo archeologico della Città di Chiusi. Inoltre i servizi educativi museali del Mnec hanno proposto anche percorsi di approfondimento per i più piccoli destinati ad integrare la formazione a distanza prevista in questo periodo, divertendo e formando allo stesso tempo. Nei prossimi giorni saranno disponibili sui siti istituzionali Mibact i nuovi virtual tour del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi e quello del Museo Civico La Città Sotterranea a breve potrà essere visibile sul sito internet del Comune della Città di Chiusi mentre il virtual tour realizzato dal Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna è visitabile attraverso la pagina pagina facebook del Museo stesso. Altro tema di questi giorni è la riorganizzazione della stagione di eventi estivi che subiranno variazioni e sui quali è già stato promosso un incontro tra le associazioni e le istituzioni. L’Ufficio Turistico Comunale gestito dalla Pro Loco Chiusi invece ha già riaperto i propri servizi al pubblico da pochi giorni e, in Piazza Duomo, è pronto ad accogliere visitatori e cittadini in tutta sicurezza.

Riguardo a antoniodellaversana