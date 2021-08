Chiusi. Elezioni. Sarà una corsa a tre. Governo Conte, Italia Viva e Chiusi Futura.

Abbiamo atteso prima di commentare l’evoluzione delle cose per quanto riguarda le prossime elezioni comunali di Chiusi. Abbiamo atteso per umiltà, come facciamo quando non conosciamo direttamente alcune situazioni. Cosa che non fanno certi chiusini, dalla penna pronta. Abbiamo atteso perché c’erano due punti interrogativi accanto ad una certezza. La certezza era ed è la presenza di una coalizione simile al governo Conte, quello per intenderci mai nato, quello tentato prima dell’era Draghi. Una coalizione, cioè, composta dal Pd ufficiale e diciamo senese, gli attuali 5Stelle e la Sinistra radicale. Questa la certezza, nonostante le schermaglie amorose che sempre ci sono. Le incertezze erano due. Cosa avrebbero fatto Bettollini e/o Scaramelli e quindi Italia Viva che a Chiusi ha una discreta presenza come si è visto nelle ultime elezioni regionali, e come sarebbe stata la lista civica annunciata, che presentava chiari elementi di trasversalismo e di contatto con i partiti del cosiddetto centro destra ma anche di sinistra e con il comitato che aveva guidato l’opposizione al carbonizzatore. E chi l’avrebbe guidata.

Ora la situazione si è abbastanza chiarificata e definita. Bettollini, non ci sarà. Massimo Tiezzi guiderà la lista civica “Chiusi Futura”, che conferma anche con i primi nomi scesi in campo la sua trasversalità , Italia Viva presenta una sua lista ed un suo candidato. Il candidato di Italia Viva sarà Massimiliano Barbanera. presidente della società di pallavolo e dell’Opera della Cattedrale. Il candidato della lista Governo Conte, la chiameremo così, per capirci, finchè non si presenterà ufficialmente con la sua composizione politica e i suoi nomi. Il candidato sindaco è stato indicato da tempo dal Pd, nella persona di Gianluca Sonnini, già amministratore in passato.

Sarà un confronto dall’esito incerto. La presenza di tre liste avvantaggia la lista più forte che in teoria resta quella del governo Conte due. Ma molto dipenderà anche dai singoli candidati a cominciare dalla forza dei candidati sindaci. Ma anche da alcune dinamiche e da alcuni contenuti della campagna elettorale. I contenuti principali che i cittadini si attendono ovunque oggi, sono la sconfitta del virus, sono il lavoro, per quel poco che può fare un Comune, sono l’incubo e il peso della pubblica amministrazione, nel suo complesso, ed il funzionamento dei servizi.

Per quanto riguarda le dinamiche politiche sarà da vedere quanto la lista del Governo Conte conterrà l’emorragia di voti verso Italia Viva e quanto la lista Civica “Chiusi Futura” riuscirà ad affermarsi realmente come rappresentante dei cittadini stanchi dei partiti senza perdere il consenso di quelli orientati a destra o a sinista.

Noi seguiremo con attenzione e interesse. Siamo cugini, confinanti, con tanti interessi in comune, ancora appesi e da definire. Tutti cruciali.

Gianni Fanfano

Riguardo a Gianni Fanfano