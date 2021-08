Chiusi: Effrazione al centro vaccinale di Poggio Gallina.

(Comunicato stampa)

Nella scorsa notte si è verificato un caso di effrazione al centro vaccinale del Palazzetto di Poggio Gallina. Forzando una delle uscite di emergenza, qualcuno si è introdotto all’interno della struttura, danneggiando le strutture sanitarie e le vetrate del bar e degli uffici della Coopersport. Polizia Municipale, Polizia dello stato e Carabinieri sono a lavoro per stabilire le dinamiche dell’accaduto; dopo il sopralluogo verranno esaminate le telecamere di Video sorveglianza disposte nella zona e nelle vie di accesso a Poggio Gallina, unite a quelle poste nell’adiacente campo da padel. Già a partire da questo pomeriggio gli operai del Comune, insieme al personale Asl, provvederanno al ripristino del centro vaccinale per garantire la piena funzionalità della struttura per la giornata di domani.

“Un atto grave – dichiara il Sindaco Juri Bettollini. A prima vista sembrerebbe un atto vandalico.

Io non riesco proprio a capire cosa possa animare questi comportamenti. Sono basito per non dire di peggio. Provvederemo all’immediato ripristino della struttura per consentire la seduta dei vaccini prevista per la giornata di domani. Nel frattempo ho disposto alla polizia municipale il controllo delle telecamere”.

