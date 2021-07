Chiusi e Chianciano Terme: Grande successo per la due giorni di ciclismo con i campionati nazionali esordienti e allievi.

(Comunicato stampa)

Si è conclusa la due giorni di ciclismo che ha visto protagoniste le Città di Chiusi e Chianciano Terme, paesi ospitanti dei campionati italiani categorie allievi ed esordienti. La manifestazione della Federazione Ciclistica Italiana, organizzata con la collaborazione della S.C. Pedale Toscano Ponticino, ha fatto vivere al territorio un fine settimana intenso, ricco di gare interessanti che hanno dato slancio ai due comuni ospitanti anche in termini di turismo e presenze.

Suggestive le quattro partenze dalla Città di Chiusi rispettivamente per esordienti secondo anno ed allievi femminili e maschili, con la cornice di Piazza Duomo e del Museo Nazionale Etrusco ad ospitare le presentazioni e le verifiche tecniche prima del trasferimento allo Scalo per la partenza ufficiale.

Per quanto riguarda i risultati sportivi, grande equilibrio sia nelle gare femminili della giornata di sabato 10 luglio, che in quelle maschili di domenica 11; a dimostrarlo l’ordine di arrivo. Necessaria la volata per assegnare il titolo di campionessa italiana categoria esordienti secondo anno. A spuntarla Linda Sanarini della Scuola Ciclismo Vo’ con il tempo di 1:43:12, soli due secondi di vantaggio sul gruppo. Decisa all’ultimo centimetro anche la gara delle esordienti primo anno; con 1:17:02 si è vestita di tricolore la mantovana Maria Acuti della Valcar Travel & Service. Distacco di trentasette secondi nella categoria allievi per la lombarda Federica Venturelli, che in 2:32 nette ha regolato le rivali aggiudicandosi il titolo.

Nella giornata di domenica, volata per gli esordienti secondo anno. A vincere Marco Loda della regione Lombardia con il tempo di 1:28:10. Tre secondi di vantaggio per Brandon Fedrizzi nella categoria esordienti primo anno; il giovane, proveniente dal Trentino, ha così regolato il gruppo degli inseguitori. Leggero margine anche nella categoria che ha chiuso la manifestazione. Tra gli allievi maschili a vincere è stato Ivan Toselli della regione Lazio con il tempo di 2:07:30, nove secondi sul diretto inseguitore. “Una due giorni molto densa di appuntamenti e allo stesso tempo molto emozionante – le parole della Vice Sindaca del Comune di Chiusi Sara Marchini. Bello vedere nuovamente queste manifestazioni, il clima che si è respirato a Chiusi e a Chianciano Terme è stato quello giusto. Un ringraziamento enorme alla Federazione Ciclistica Italiana e alla S.C. Pedale Toscano Ponticino per aver organizzato minuziosamente il tutto”.

