Chiusi e Chianciano Terme: Due giorni di grande ciclismo con i campionati nazionali esordienti e allievi.

Appuntamento con i campionati italiani di ciclismo categorie esordienti ed allievi, maschili e femminili sabato 10 e domenica 11 luglio a Chiusi e Chianciano Terme, organizzata dalla S.C. Pedale Toscano Ponticino.

L’evento che si terrà durante tutto il fine settimana, tra riunioni tecniche e gare, vedrà le categorie femminili protagoniste nella giornata di sabato 10 luglio. Dopo il ritrovo in Piazza Duomo a Chiusi Città per la presentazione delle squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, alle ore 9 si terrà la partenza delle Esordienti secondo anno femminili da Chiusi Scalo, Sp. 321 bivio per Perugia, con arrivo a Chianciano Terme in Viale della Libertà. Al termine della prima gara sarà la volta delle Esordienti primo anno femminili, con partenza alle ore 11.30 dalla Sp. 30 di Chianciano Terme e arrivo, sempre nella cittadina termale, in Viale della Libertà dopo il passaggio intermedio nel comune di Chiusi. Nel primo pomeriggio, dopo il ritrovo in Piazza Duomo a Chiusi Città per la presentazione delle squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, partenza per la categoria Allievi femminile a Chiusi Scalo in Via Oslavia con arrivo a Chianciano Terme in Viale della Libertà. La giornata di domenica 11 luglio sarà interamente dedicata alle categorie maschili. Dopo il ritrovo in Piazza Duomo per presentazione squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, alle ore 9 la partenza degli Esordienti secondo anno maschile da Chiusi Scalo, Sp. 321 bivio per Perugia. e arrivo a Chianciano Terme in Viale della Libertà. A seguire gli Esordienti primo anno maschile con partenza alle 11.30 da Chianciano Terme, Sp. 30 e arrivo in Viale Dante a Chianciano, dopo aver toccato anche il comune di Chiusi. Alle 15 turno della categoria Allievi maschili; ritrovo in Piazza Duomo per presentazione squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, partenza da Chiusi Scalo in Via Oslavia e arrivo a Chianciano Terme in Viale della Libertà.