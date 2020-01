Chiusi. Doppio appuntamento nel weekend al Teatro P. Mascagni.

(Comunicato stampa)

Si entra nel vivo dell’inverno a Chiusi con un raddoppio di programmazione per il Teatro Pietro Mascagni. Venerdì 24 Gennaio, alle 21.15, infatti, l’ORT – Orchestra della Toscana con l’attore Alessandro Riccio porteranno sulle tavole del teatro in Via Garibaldi una particolare versione dell’Opera di Mozart “Don Giovanni”, mentre Domenica 26 Gennaio, alle 17:00, primo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi, con una rappresentazione intitolata “Zanna Bianca – della natura selvaggia”, ispirata ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London.

Le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart sono protagoniste nella serata di Venerdì 24 Gennaio, in “Ti Racconto Don Giovanni”, che vede in scena l’attore Alessandro Riccio e un’ensemble dell’ORT – Orchestra della Toscana. Uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore trasformista come Alessandro Riccio, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica. I musicisti e l’attore Alessandro Riccio incontreranno il pubblico del Teatro Mascagni alle 18:30 per il consueto ATUPERTU in Sala Roberto Carloncelli, a cui seguirà un ricco aperitivo buffet. Si ricorda che per accedere al buffet è necessaria la prenotazione.

Spettacolo indirizzato ai bambini, ma bellissimo anche per gli occhi e la sensibilità degli adulti, è Zanna Bianca – della natura selvaggia”, previsto per Domenica 26 gennaio alle 17:00. La regia dello spettacolo è di Francesco Niccolini e di Luigi D’Elia ed è valsa il premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo. Ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London, lo spettacolo ci racconta di un cucciolo che scopre il mondo fuori dalla tana per la prima volta, sperimentando la vita, la morte, la notte e l’uomo. Un omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

Si apre così la stagione di Teatro Ragazzi che accompagnerà le domeniche d’inverno di Chiusi «Aprire il teatro la domenica pomeriggio con una selezione di spettacoli per bambini e famiglie, è una delle progettualità che abbiamo fortemente voluto confermare per il 2020» afferma il Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte e Sindaco della Città di Chiusi, Juri Bettollini, «In questi pomeriggi domenicali, il Teatro Pietro Mascagni diventa la casa di ogni bambino, ogni genitore, ogni nonno di Chiusi; diventa uno spazio in cui divertirsi e condividere insieme qualcosa di bello. Questi spettacoli non saranno solo un’occasione per educare i bambini alla bontà e alla bellezza, ma anche per rinnovare la sensibilità e i valori umani negli adulti. Tutto questo è fondamentale per il bene di una comunità».

Per informazioni sull’attività della Fondazione Orizzonti d’Arte è possibile chiamare al numero 345 9345475 o scrivere al l’indirizzo mail biglietteriafondazione@gmail.com. I biglietti degli spettacoli sono disponibili anche online su circuito ciaotickets.com

