Chiusi. Doppia presentazione per Lars Rock Fest che avrà luogo dall’8 al 10 luglio.

Ieri, giovedì 23 giugno, la conferenza Stampa indetta presso la Regione Toscana, oggi in sala Consiliare del Comune di Chiusi, dove la presidente dell’Associazione GEC Eleonora Eleonora Billi ed il direttore artistico del festival Marek Lukasik, alla presenza del Sindaco Gianluca Sonnini e della vicesindaca Valentina Frullini, hanno illustrato i dettagli della rassegna musicale che porterà sul palco artisti di livello internazionale.

Ad inaugurare il festival, venerdì 8 luglio, sarà il gruppo torinese post-rock Low Standards, High Fives seguito dal cantautore inglese folk-blues Duke Garwood che lascerà poi il posto alla band americana post-rock Algiers. A chiudere il folk della chitarrista Hola La Poyana.

L’apertura di sabato 9 luglio sarà a opera dello psych-rock degli A/lpaca, seguiti dagli inglesi Porridge Radio e dagli americani Nothing. Infine con la voce e la chitarra di Heron King.

La serata conclusiva, domenica 10 luglio, prevede il concerto del gruppo indie-rock Big Cream, il live psichedelico di The Winstons e quello della storica band tedesca, i Faust, che si esibiranno nella loro unica data italiana. A chiudere il dj set finale di Outsiders.

“E’ un festival della ripartenza – dichiara il Sindaco Gianluca Sonnini – un evento dedicato alla cultura musicale ed alla socializzazione dei più giovani ma no solo. Una manifestazione musicale organizzata da anni e messa in piedi con l’aiuto di più di 150 volontari che hanno permesso anche questa volta, di portare sul palco di Chiusi artisti di caratura internazionale, ed è anche per questo che la nostra Amministrazione li ha convintamente sostenuti. Un evento che per tre giorni vedrà nel nostro Comune arrivare gli amanti del Rock provenienti da tutta Italia”.