Chiusi. Domenica torna il Triathlon del Lago di Chiusi con la nona edizione e 18° campionato Italiano Vigili del Fuoco.

(Comunicato stampa)

Torna il Triathlon del Lago di Chiusi con la sua nona edizione in programma domenica 4 Luglio. Oltre ad essere una vera e propria tradizione, il Triathlon di quest’anno è la prima gara che viene autorizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco dopo il periodo di stop causa COVID 19, ed il 18esimo campionato italiano VVF. La manifestazione è organizzata in collaborazione tra il Comune della Città di Chiusi il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena e l’associazione sportiva dilettantistica senese Il Gregge Ribelle, con l’aiuto di numerose associazioni sportive e di volontariato. Il limite per gli iscritti è stato fissato alle 200 unità, in modo da consentire uno svolgimento il più lineare e sicuro possibile. Nel dettaglio, la gara si svolgerà con le seguenti modalità e il seguente programma: a partire dalle 8.30 saranno distribuite le pettorine e i kit gara presso il tendone dei Vigili del Fuoco in località Sbarchino al Lago di Chiusi. Al termine delle operazioni di preparazione della gara si terrà il briefing tecnico illustrativo in modo da dare le ultime indicazioni sui percorsi del Triathlon e sulle disposizioni di sicurezza da rispettare fino al termine dello stesso. A seguire, alle 11.30, il via alla gara con 750 metri a nuoto in un percorso simile ad un triangolo equilatero di 250 metri a lato. Usciti dall’acqua, gli atleti si cimenteranno in 20 chilometri in bicicletta, in un percorso ricco di sali e scendi sulle strade collinari che arriveranno anche nel centro storico del Comune di Chiusi per poi tornare nelle vicinanze delle sponde del lago. Ultima parte della gara i 5 chilometri di corsa lungo il sentiero pianeggiante della bonifica. Una volta terminato il Triathlon è previsto il pasta party e in seguito, alle ore 15, la premiazione degli atleti vincitori.

“Un momento molto importante per tutto il Comando – le dichiarazioni di Domenico Carriero Vice Comandante ing. e Riccardo Agnoletti Ispettore Antincendi Esperto responsabili delle attività sportive del comando dei Vigili del Fuoco di Siena. Siamo contenti che riparta l’attività sportiva per il nostro Comando e non solo, proprio con questa manifestazione che è giunta alla sua nona edizione e alla quale siamo molto legati. Dal punto di vista sportivo si tratterà infatti del primo Campionato Nazionale autorizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco dopo il periodo di grandi restrizioni. Parteciperanno colleghi da tutta Italia e questo è senza dubbio un aspetto che dà molto lustro al nostro Comando e in generale a tutto il territorio. Siamo contenti della collaborazione che prosegue con il Comune di Chiusi, Il Gregge Ribelle e tutte le associazioni di volontariato e sportive impegnate. Siamo convinti sarà una bellissima manifestazione che speriamo possa proseguire anche nei prossimi anni”.

