Chiusi. Domenica la Camminata tra gli Olivi.

(Comunicato stampa)

Domenica 25 ottobre a Chiusi torna uno degli appuntamenti con la riscoperta della natura e del paesaggio più caratteristici del territorio ovvero torna l’evento “Camminata tra gli Olivi” iniziativa Nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, ambientali e forestali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Comune della Città di Chiusi, l’associazione Pro Loco Chiusi, il Gruppo Archeologico Città di Chiusi e la Comunità dell’Olivo Minuta di Chiusi. L’iniziativa, gratuita, con prenotazione obbligatoria, arrivata alla 4° giornata nazionale, prevede un trekking tra gli uliveti della campagna chiusina accompagnati da guide turistiche ed ambientali, volto anche alla riscoperta delle evidenze culturali della città e del territorio. Al termine della passeggiata i partecipanti potranno degustare un assaggio di olio di oliva minuta (cultivar tipica chiusina) offerto dal ristorante “Il Grillo è buoncantore”. Nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 i partecipanti, che dovranno firmare un’autocertificazione per l’assenza di sintomi, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva, rispettare le distanze e portare un gel disinfettante lungo tutto il percorso. La partenza è prevista alle ore 9.30 da Piazza Duomo e il percorso si snoderà lungo 5,5 km circa per una durata media di 3 ore.

“Riscoprire il nostro territorio e le sue peculiarità – sottolinea il vicesindaco del comune della città di Chiusi Chiara Lanari – è sempre importante, anche in momenti come quelli che stiamo vivendo. Per questo ci adoperiamo per la valorizzazione e la promozione di iniziative come la Camminata tra gli Olivi, naturalmente con tutte le precauzioni necessarie al momento che stiamo vivendo. Un particolare ringraziamento non può che andare a tutte le istituzioni e associazioni che in collaborazione contribuiscono alla sua organizzazione.”

Per informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico – Proloco Chiusi, Via Porsenna, tel. 0578227667 mail info@protocollochiusi.it. In caso di maltempo la Camminata sarà rimandata a data da definire.

Riguardo a antoniodellaversana