Chiusi. Domenica all’insegna della scoperta del territorio con la “Camminata tra gli Olivi”.

(Comunicato stampa)

Domenica 24 ottobre a Chiusi torna la “Camminata tra gli Olivi”, appuntamento alla riscoperta della natura e del paesaggio, giunto alla quinta giornata nazionale. L’evento è promosso dall’Associazione Italiana Città dell’Olio, Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, Comune della Città di Chiusi, Associazione Pro Loco Chiusi e Centro Commerciale Naturale di Chiusi Città.

Il programma prevede un trekking tra gli uliveti della campagna chiusina con guida turistica e ambientale, al termine del quale i partecipanti degusteranno un assaggio di “olio novo” nei locali centro storico a cura del CCN di Chiusi Città.

Nel rispetto delle normative vigenti i partecipanti dovranno portare mascherina e gel disinfettante, per la degustazione sarà richiesto il Green Pass mentre per la camminata sono raccomandati abbigliamento comodo e acqua.

La partenza è prevista alle ore 9.30 da Piazza Duomo, il percorso si snoderà per 5,5 km circa passando dalla Tomba del Colle, arrivando al sentiero della Bonifica per poi risalire da Pian dei Ponti. Durata stimata di due ore e trenta minuti per un livello di difficoltà facile.

La Camminata tra gli Olivi è un’iniziativa gratuita; per informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico – Proloco Chiusi, Via Porsenna, tel. 0578227667 mail info@protocollochiusi.it.

