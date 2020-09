Chiusi. Domani 11° Giro del Lago di Chiusi

(Comunicato stampa)

Le sponde del Lago di Chiusi tornano ad essere protagoniste del running con la undicesima edizione del Giro del Lago di Chiusi, gara podistica organizzata dal Gs Filippide che si svolgerà domenica 27 settembre. Il percorso, come sempre, avrà una lunghezza di 18 km e si svilupperà nel territorio umbro e toscano in un misto tra sterrato e asfalto. La gara, che quest’anno partirà e arriverà nel piazzale di fronte al Ristorante Da Gino, si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid: la partenza sarà distinta per piccoli gruppi separati fra loro, con utilizzo della mascherina prima e dopo la gara. All’arrivo ai concorrenti, subito indirizzati verso la zona parcheggio, saranno consegnati premio di partecipazione e ristoro sigillato. Vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce.

“Il Giro del Lago di Chiusi è un evento importante del nostro territorio – dichiara l’assessore allo Sport Sara Marchini – naturalmente stiamo vivendo un momento particolare per tutti e proprio per questo ringraziamo l’organizzazione che ha organizzato un evento in modo molto preciso applicando protocolli severi per evitare ogni tipo di problematica. L’invito che parte dalla nostra amministrazione è quello di prestare attenzione, ma anche di passare una bella domenica di sport godendo appieno di un territorio che come sempre offrirà una cornice particolarmente suggestiva ai runners e a tutti gli accompagnatori.”

“Il gruppo Filippide – dichiara il vicepresidente Mirco Solfanelli – è lieto di annunciare il record di presenze per la manifestazione, che supera le 400 unità, con oltre 40 squadre provenienti da tutta Italia. La manifestazione sarà effettuata seguendo i protocolli Fidal in materia di Covid per far si che tutto si svolga nella massima sicurezza, affinché sia una bella giornata di sport e divertimento.”

Nel corso della storia dell’evento spiccano i nomi di Attilio Niola, vincitore per ben 5 volte della prova e di Silvia Tamburi e Daniela Furlani, due successi a testa con quest’ultima che si aggiudicò l’edizione del 2013 quando eccezionalmente il Giro del Lago di Chiusi fu allestito sulla distanza della mezza maratona. I primati della corsa appartengono ad Alessandro Tartaglini, primo lo scorso anno in 1h04’16” e all’ex azzurra di maratona Gloria Marconi, 1h14’27” nel 2018

Riguardo a antoniodellaversana