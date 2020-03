Chiusi. Coronavirus. Nessun positivo oggi. Due ieri, già in quarantena

Coronavirus. Nel corso del consueto appuntamento del sindaco Bettollini per le informazioni sulla situazione a Chiusi, è stato fatto un aggiornamento sia delle prescrizioni previste nell’ultimo decreto governativo, sia il quadro dei dati delle persone positive e di quelle in quarantena.

Ieri pomeriggio dopo il collegamento sono arrivate dalla ASL territoriale le comunicazioni relative a due casi. Due donne, madre e figlia, già in quarantena come nucleo familiare, che portano il numero complessivo dei positivi a 28 casi. Due dei quali sono ricoverati in ospedale.

Il numero totale delle persone in quaranta dall’inizio è di 286 perosne. 224 di queste sono uscite dalla quarantena, ne rimangono quindi 62.

Riguardo a Gianni Fanfano