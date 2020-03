Chiusi. Coronavirus 20 marzo. Bettollini “Due nuovi casi positivi. Distribuite 700 mascherine”

Nel corso del giornaliero appuntamento via facebook, il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini ha comunicato la notizia di due nuovi casi positivi al Covid 19. Si tratta di un uomo e di una donna. La donna di 54 anni e l’uomo di 59. La donna era già in quarantena, mentre l’uomo era isolato autonomamente dai primi di marzo. Complessivamente quindi i casi positivi a Chiusi salgono a 26. 13 donne e 13 uomini. 283 le persone sottoposte a quarantena in totale. 65 ne sono usciti, per cui oggi ne restano 218.

Sono state consegnate 700 mascherine agli operatori di volontariato e sanitari. Il sindaco ha fatto di nuovo appello a restare in casa, compresa la necessità di fare una spesa intelligente e non furbesca. “Non si compra un etto di prosciutto o una bottiglia d’acqua, si fa la spesa per una settimana e poi si torna subito a casa”: Sono le parole che tutte le persone sagge e responsabili si ripetono ormai da tempo. Ma che ancora non hanno fatto breccia su tutti i cervelli.

