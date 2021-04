Chiusi. Cordoglio per la scomparsa di Roberto Morgantini.

(Comunicato stampa)

L’Amministrazione Comunale di Chiusi esprime profondo cordoglio e dolore per la prematura scomparsa di Roberto Morgantini già assessore del Comune di Chiusi negli anni 1994/1998, Presidente della Pubblica Assistenza, consigliere di Banca Valdichiana, imprenditore di successo e persona conosciuta e ben voluta da tutta la popolazione.

Tutta la comunità di Chiusi si ricorderà dell’impegno, della coerenza e dell’umiltà che, sempre, hanno caratterizzato il percorso di Roberto come amministratore, come imprenditore e come persona impegnata nella vita sociale della comunità chiusina, ad esempio, con lo straordinario impegno profuso per lo sviluppo dei Ruzzi della Conca prima come giocatore, poi come commentatore e in generale come figura sempre presente nella vita di contrada. La scomparsa di Roberto è una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. In un momento di così grande dolore l’amministrazione comunale tutta a nome della Città di Chiusi si stringe al dolore dei famigliari con un sincero abbraccio. Il silenzio della sua assenza sarà assordante.

