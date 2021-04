Chiusi. Continuano le “Storie del Territorio” della Fondazione Orizzonti d’Arte.

(Comunicato stampa)

Dopo la residenza artistica della compagnia IfPrana, che ha ravvivato il teatro Mascagni di Chiusi nel mese di Febbraio, il sipario del palcoscenico chiusino torna virtualmente ad aprirsi per dare continuità al progetto di “Storie del Territorio”.

I “macchiati”, Alessandro Manzini e Irene Bonzi, e i loro allievi hanno infatti continuato, in questi mesi, a lavorare al progetto “Storie del Territorio” che ha portato in giro, nello spazio e nel tempo, gli spettatori. Si tratta di una serie di clip multimediali, pubblicati online, in cui la funzione di Google Street View è diventata la scenografia di un nuovo spettacolo targato Fondazione Orizzonti d’Arte: un esperimento che si è configurato in una serie di episodi, frutto di una ricerca di storie e di aneddoti, legati al territorio di Chiusi e dintorni. Il titolo della serie è “Le Storie del Territorio” e si pone come un vero e proprio lavoro sulla memoria storica, che prende spunto dai racconti e dalle memorie dei suoi abitanti, per costruire e mettere in scena della storie.

Sul sito della Fondazione Orizzonti d’Arte è presente una sezione interamente dedicata al progetto, in cui gli utenti possono muoversi sulla cartina di Google Maps, seguendo le tappe narrative del racconto. Gli incontri dedicati al progetto riprenderanno da giovedì 15 aprile 2021, con la possibilità di accesso gratuito da parte di tutti coloro che hanno voglia di condividere storie e aneddoti del territorio, nonché coloro che vogliono mettersi in gioco interpretando le componenti della narrazione.

La Fondazione Orizzonti d’Arte sta continuando a lavorare e investire nei suoi progetti, tanto che ha avviato nel 2021 la possibilità di ricevere donazione tramite 5×1000 dell’imposta Irpef. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Fondazione Orizzonti d’Arte.

