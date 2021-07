Chiusi. Conferenza stampa di presentazione della 19esima edizione del Festival Orizzonti.

(Comunicato stampa)

Martedì 6 Luglio 2021 alle ore 12:00 presso il Teatro Pietro Mascagni, Chiusi (Si) ci sarà

la Conferenza stampa di presentazione della 19esima edizione del Festival Orizzonti.

Interverranno:

– Juri Bettollini, Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte

– Fulvio Benicchi, Direttore Generale Fondazione Orizzonti d’Arte

– Patrizia Coletta, Direttore Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

– Gianni Poliziani, Direttore Artistico Fondazione Orizzonti d’Arte

Per chi non potrà partecipare in presenza, potrà intervenire collegandosi tramite il link di Google Meet che verrà fornito prima della conferenza.

Ai presenti, al termine della conferenza, nel massimo rispetto di tutte le norme anticontagio, verrà offerto un aperitivo.

