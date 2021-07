Chiusi. Comunicato stampa Movimento 5Stelle.

(Comunicato stampa)

Il Movimento 5S non è un’entità astratta, ma è formato da persone che vogliono contribuire al bene del proprio Paese. I 5Stelle di Chiusi si sono incontrati , come spesso accade , per valutare gli ultimi eventi e unanimamente hanno espresso la volontà di valutare il nuovo statuto proposto dall’ex premier , Prof. Giuseppe Conte.

Il Movimento 5S in questi cinque anni di presenza nel Consiglio Comunale si è impegnato nel sollevare ed evidenziare tematiche importanti affinché , attraverso una conoscenza partecipata, si potesse attuare un cambiamento . Sono state messe in luce le anomalie connesse alla Fondazione Orizzonti, al progetto del forno crematorio ,ai mancati introiti relativi alle pensiline fotovoltaiche , agli accordi tra Acea Comune -Nuove acque . E’ stata richiesta l’istituzione del registro tumori comunale per cercare di controllare l’esistenza di aree a maggior rischio all’interno del territorio in cui viviamo , lo svolgimento della attività lavorativa ,in favore del Comune ,da parte dei precettori del reddito di cittadinanza , l’applicazione del question time, la cittadinanza onoraria al Magistrato Gratteri ,e molto altro ancora , trovandosi sempre di fronte all’opposizione della maggioranza preclusiva e ostativa a qualsiasi proposta presentata nell’interesse dei cittadini.

Abbiamo cercato di riportare la Democrazia all’interno dell Istituto del Consiglio Comunale , spesso ci è stata persino tolta la possibilità di fare interrogazioni , di ribattere alle evidenti falsità fornite da pubbliche risposte date in base a visioni personali e personalistiche, oltre che giuridicamente infondate, riuscendo persino a cancellare l’interrogazione sull’attività lavorativa del Sindaco, quando il Sindaco stesso , con la sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico , aveva aderito al principio della trasparenza assoluta in materia.

Noi , anche se molti preferiscono non accorgersene , nella città di Chiusi “CI SIAMO STATI -CI SIAMO-e CI SAREMO” perché abbiamo a cuore il nostro paese , abbiamo lavorato per questo e sappiamo che se una comunità vuole crescere ha bisogno del contributo e della partecipazione di tutti i suoi Cittadini .

Movimento 5Stelle Chiusi

