(Comunicato stampa)

E’ partita alla grande da Montallese la 68° edizione del Carnevale dei Ragazzi con una bella sfilata ricca di allegria, che ha colorato le strade della frazione. Protagonisti della giornata i bambini della scuola d’infanzia che, insieme a genitori e maestre, hanno portato in strada un gruppo mascherato ispirato al rispetto dell’ambiente. Suggestivo anche il tema scelto dalla Filarmonica Città di Chiusi e dal gruppo Majorettes scesi in strada in veste di feroci bucanieri e pirati. A termine della sfilata si è svolta al Festa del Carnevale dei Ragazzi, nuovo appuntamento che si ripeterà anche al termine delle sfilate di Chiusi Scalo e Chiusi Città.

“La bellezza delle cose semplici regala sempre sorrisi e partecipazione – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – Il Carnevale dei Ragazzi è partito con lo spirito giusto ovvero quello che fa ridere spensierati i bambini e fa tornare agli adulti quella voglia di prendere tutto in modo più leggero almeno per un giorno. Un ringraziamento a tutte le associazioni, scuole e tanti volontari che, anche in questo momento, stanno lavorando per le prossime sfilate che ci aspettano a Chiusi Scalo e Chiusi Città.”

Domenica prossima la festa del Carnevale dei Ragazzi 2020 si sposterà a Chiusi Stazione mentre martedì 25 (martedì grasso) a Chiusi Città. Cresce, dunque, l’attesa per scoprire il tema dei carri allegorici di quest’anno, sempre caratterizzati da una punta divertente visciaia chiusina capace di cogliere, con ironia, i temi che maggiormente hanno contraddistinto gli ultimi dodici mesi chiusini. La sfilata di domenica 23 febbraio a Chiusi Scalo inizierà alle ore 15.30 da piazza XXVI Giugno. Il Carnevale dei Ragazzi è organizzato dal Comune di Chiusi, associazione Ragazzi in Gamba, Banca Valdichiana, associazione Volto Amico, Fondazione Orizzonti d’Arte, Filarmonica Città di Chiusi, Gruppo Volontari carri Allegorici, Coopersport e in collaborazione con: Scuola Infanzia Sacro Cuore, Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi, associazione Pubblica Assistenza, Auser Chiusi Città, Chiusi Scalo e Macciano, associazione ADA, vari gruppi sportivi e associazione Chiusinvetrina.