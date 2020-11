Chiusi. Bonus Straordinario per la bolletta idrica. Il bando scade il 18 dicembre.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Chiusi ha pubblicato sul proprio sito (http://www.comune.chiusi.si.i t/amministrazione-trasparente/ bandi-di-gara-e-contratti) un bando denominato “Bonus straordinario per la bolletta idrica”. La misura di sostegno, istituita per tutte le famiglie in particolare disagio e per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19, è finanziata con uno fondo specifico messo a disposizione della società Nuove Acque. I destinatari sono tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Chiusi con reddito ISEE non superiore a 8.500 euro e i nuclei familiari con almeno un componente di età inferiore o uguale a 10 anni e con reddito ISEE non superiore a euro 20.000 euro.

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda d’ammissione al bando in ogni sua parte e allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). E’ necessario inoltre presentare La DSU e l’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 oltre alla dichiarazione del consenso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 03/04 Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016. La domanda di ammissione e ogni documento allegato deve essere presentata al Comune di Chiusi, Ufficio Protocollo, Piazza XX Settembre n.1 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18/12/2020. In alternativa potrà essere spedita tramite raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) o via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it o tramite il portale APACI (https://web.e.toscana.it /apaci) al Comune di Chiusi entro il termine suddetto. Il bando “Bonus straordinario per la bolletta idrica” può essere consultato anche presso l’Ufficio Protocollo / URP del Comune della Città di Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oppure le informazioni possono essere richieste al Comune di Chiusi – Servizi al Cittadino, Ufficio Commercio (tel. 0578/223647, 0578/223662 e-mail: commercio@comune.chiusi.si.it) .

