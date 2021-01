Chiusi. Bettollini “ Dal Pd la decisione di non ricandidarmi. Nelle prossime ore le mie decisioni!”

Questo è il post pubblicato nella pagina fb del sindaco di Chiusi, Juri Bettollini

“Buongiorno a tutti i miei concittadini.

Vi informo ufficialmente che ho appena ricevuto la comunicazione del responsabile provinciale del partito democratico di Siena Alessio Pianigiani il quale mi informa che il 52% degli iscritti su 120 sentiti nelle consultazioni di sabato scorso , ha chiesto la mia NON ricandidatura. Il valore della democrazia per me è un punto fermo ed indiscutibile. Il partito democratico sceglie così di aprire la crisi a Chiusi. Non giudico ma rispetto la decisione che hanno assunto.

Nelle prossime ore, tempo di sistemare alcune questioni, renderò noto le mie decisioni conseguenti.

Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicino”

