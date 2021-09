Chiusi. Al via lavori di asfaltature nelle principali vie del centro storico.

(Comunicato stampa)

Le vie principali del centro storico di Chiusi sono interessate da una serie di interventi di rifacimento degli asfalti per un valore di 150 mila euro. Nel dettaglio, i lavori partiti lunedì 20 settembre, comprenderanno via Torri del Fornello, via Pietriccia, via Longobardi, via Curzio, via Nardi Dei e via Lino Moretti.

“Durante il nostro mandato abbiamo sempre cercato di porre grande attenzione sul nostro centro storico – sottolinea l’amministrazione comunale di Chiusi – e questi lavori rappresentano il completamento di un progetto e un percorso di riqualificazione che ha visto tagliare traguardi importanti e da tempo attesi da tutti i cittadini come la riqualificazione del Parco dei Forti, il recupero dei lavatoi di Porta Lavinia e l’inaugurazione della Corte del Grillo, nuovo ed elegante albergo che permetterà di invertire la tendenza del turismo “mordi e fuggi”. Tutto questo è stato pensato, progettato e realizzato per dare nuove opportunità alla nostra città, alle nostre attività economiche e ai nostri cittadini.

