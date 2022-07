Chiusi. Al via il Lars Rock Fest 2022

Dopo la splendida anteprima di martedì 5 luglio alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago con The Tallest Man On Earth, al via il Lars Rock Fest 2022 che si terrà a Chiusi (SI) nel weekend dall’8 al 10 luglio 2022, anche quest’anno con ingresso libero.

Gli headliner in cartellone sono Algiers, Porridge Radio, Nothing e faust, e saranno proceduti ogni sera da performance di altri artisti che prenderanno il via alle 21 e proseguiranno fino a notte inoltrata.

A inaugurare il festival venerdì 8 luglio sarà il gruppo torinese post-rock Low Standards, High Fives seguiti dal cantautore inglese folk-blues Duke Garwood che lascerà poi il posto alla band americana post-rock Algiers. A chiudere il folk della chitarrista Hola La Poyana.

L’apertura di sabato 9 luglio sarà ad opera dello psych-rock degli A/lpaca, seguiti dagli inglesi Porridge Radio e dallo shoegaze dei co-headliner americani Nothing. Aftershow con voce e chitarra di Heron King.

La serata conclusiva di domenica 10 luglio prevede il concerto del gruppo indie rock Big Cream, il live psichedelico di The Winstons e quello dell’ultimo headliner a salire sul palco per una data unica italiana: la storica band tedesca alfiere del movimento Kraut-Rock, faust, seguita dal dj set finale di Outsiders.

Il festival LARS ROCK FEST 2022 è realizzato dall’associazione culturale “GEC – Gruppo Effetti Collaterali” con la partecipazione di oltre 150 volontari e si terrà dall’8 al 10 luglio nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi Scalo (SI), come sempre a ingresso libero.

Anche per questa edizione si terranno il Mercatino del Disco e l’Open Book/Festival dell’editoria indipendente. Ogni pomeriggio il mercatino di vinili e cd farà da cornice al festival dell’editoria indipendente che alternerà incontri, reading e workshop a tema letterario e musicale. Tra i tanti ospiti sul palco si segnalano la sociolinguista Vera Gheno, il critico musicale Stefano Solventi, il musicista e giornalista Rossano Antonio Lo Mele e lo scrittore Marco Denti. Parallelamente il festival organizza anche mostre artistiche, laboratori per grandi e piccini e degustazioni enogastronomiche. Il programma completo degli eventi collaterali sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Durante il weekend del festival ai giardini di Chiusi saranno attivi pub, friggitoria e ristorante, con un menù per tutti i palati, con al centro le eccellenze gastronomiche del territorio. Il Lars Rock Fest promuove comportamenti ecosostenibili: è libero da plastica monouso e mette a disposizione fontanelli di acqua potabile ad erogazione gratuita. Disponibile e gratuita per tutti anche una navetta a chiamata verso stazione/lago/centro storico di Chiusi.

Venerdì 8 luglio 2022 dalle ore 21

Hola La Poyana/ Low Standars, High Fives

Duke Garwood

Algiers

Sabato 9 luglio 2022 dalle ore 21

Heron King/A/lpaca

Nothing/Porridge Radio

Domenica 10 luglio 2022 dale ore 21

Outsiders DJ Set/Big Cream

The Winstons

faust

Martedì 5 luglio 2022

WARM UP – Castiglione del Lago (PG)

The Tallest Man On Earth

