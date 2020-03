Chiusi. Al Teatro Mascagni presentazione del libro “Il Dottore e il Paziente”.

Appuntamento di Fondazione Orizzonti d’Arte e Amici per Sempre, Sabato 7 Marzo 2020 alle 16:00 nel Ridotto Sala Roberto Carloncelli del Teatro Mascagni di Chiusi, per la presentazione del libro IL DOTTORE E IL PAZIENTE. Saranno presenti gli autori Franco Cosmi, direttore Cardiologia dell’Ospedale Santa Margherita di Cortona, e Rosario Brischetto, Medico di Medicina Interna. Interverranno anche la responsabile dell’Ufficio di Ricerca Clinica della USL Toscana- Arezzo Dott.ssa Sandra Bianchini, il Dott. Alessandro Barneschi, il Dott. Giorgio Ciacci e il presidente dell’istituto di Ricerca Farmacologica “Mario Negri” di Milano. La tecnologia e l’intelligenza artificiale sono entrate di prepotenza nella relazione medico-paziente, migliorando la capacità di diagnosi e di cura. Spesso, però, la medicina dimentica che il malato ha anche bisogno di speranza. E se questo bisogno non trova ascolto, il malato può essere tentato di rivolgersi a “guaritori” con pochi scrupoli, a volte difficilmente distinguibili dai medici seri e preparati. Non esistono buone cure senza buona ricerca e la buona ricerca è quella basata sulla sperimentazione. La sola medicina che guarisce è quella scientifica basata su prove di efficacia, ma non si deve dimenticare che al paziente servono anche una buona parola e un’affettuosa carezza. Franco Cosmi e Rosario Brischetto sono medici con oltre quarant’anni di esperienza sul campo, quotidianamente in contatto con malati gravi e non gravi, reali o immaginari, che chiedono di essere guariti, curati o almeno consolati. Sabato 7 Marzo sarà l’opportunità di confrontarsi su tematiche molto attuali, in un periodo storico in cui la consapevolezza e il riconoscimento dell’autorità, soprattutto in ambito sanitario, sono sempre più necessari.