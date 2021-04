(Comunicato stampa)

Una maratona di lettura no stop lunga 24 ore, 7 attori, 11 testi shakesperiani: tutto in un teatro aperto al pubblico tra il 30 Aprile e il 1 Maggio 2021. Questo è il primo grande evento che la Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi organizza presso il Teatro Pietro Mascagni, dopo la riapertura degli spazi adibiti allo spettacolo, permessa dall’ultimo DPCM. È l’occasione per ascoltare dal vivo la lettura di classici immortali del teatro mondiale; una “staffetta teatrale” in cui a passarsi il testimone saranno Marco Brinzi, Valentina Cardinali, Matias Enoch Endrek, Gianni Poliziani, Angelo Romagnoli, Elisabetta Valgoi, Giulia Vecchio e gli allievi del corso di teatro per adulti della Fondazione Orizzonti d’Arte, diretto dai Macchiati: Alessandro Manzini e Irene Bonzi.

Si comincia alle ore 17:00 del 30 Aprile, con il “Sogno di una notte di mezza estate”, dalle 18:50 comincerà la lettura del “Romeo e Giulietta”, si prosegue poi alle 20:40 con “Amleto” e alle 22:45 è la volta dell’“Otello”. Dopo la mezzanotte, allo scattare del 1º Maggio, si riprende con la lettura del “Riccardo III” a partire dalle 00:20. La notte shakespeariana continua poi con la “La Dodicesima Notte” dalle 2:05, per continuare poi con “Macbeth” dalle 03:50. Il mattino alle 8:00, le letture riprenderanno con “La Tempesta”. Alle 9:50 una speciale lettura di “The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark”, immergerà il pubblico nel testo inglese originale, mentre alle 11:40 si torna alla lettura in italiano con il “Re Lear” e alle 13:20 con “Misura per Misura”. La maratona si concluderà con il “bis” della lettura di “Sogno di una notte di mezza estate” dalle 15:05 alle 17:00 del 1º Maggio 2021, dopo 24 ore consecutive.

Dalle 22:00 alle 5:00, a causa del coprifuoco, le letture saranno trasmesse in diretta TV, su NTi canale 271 del digitale terrestre, e in streaming sui canali social della Fondazione Orizzonti d’Arte: durante la notte il pubblico, collegandosi con gli attori in teatro, potrà continuare a seguire la maratona online, per poi tornare ad ascoltare i testi dal vivo dalle 8:00 del mattino successivo.

«Con questo evento vogliamo festeggiare la riapertura fisica del teatro, e il suo scopo principale e primordiale: l’incontro con gli altri, che tanto ci è mancato in questo ultimo anno», afferma l’attore Marco Brinzi, che ha ideato e dirigerà la performance, «Abbiamo scelto di leggere assieme ai cittadini poiché crediamo che la letteratura, così come il teatro, sia ancora capace di rappresentare una forma seducente di evasione, una dimensione cui abbiamo un disperato bisogno, dopo le giornate piene di angoscia da pandemia. Questo per ribadire che il teatro è uno spazio vivo solo se aperto e condiviso, un bene essenziale per la crescita di ognuno di noi».

La maratona di lettura si conclude il 1º Maggio, data che va a coincidere con la festa dei lavoratori. «Questa scelta non è stata casuale» precisa Marco Brinzi «Concluderemo le letture, alle 17:00 del Primo Maggio, festa di tutti i lavoratori, anche quelli dello spettacolo, che nell’ultimo anno non hanno avuto la possibilità di lavorare, poiché il teatro e la cultura in generale, vengono ancora considerati un bene non necessario».

L’evento sarà gestito nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione anti-contagio da COVID-19. L’ingresso sarà gratuito con posti assegnati. È pertanto necessaria la prenotazione. Ogni ingresso sarà valido per una singola lettura, dalla durata di un’ora e mezza. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare ai numeri 0578 22 6273 e 345 9345475 durante gli orari di apertura degli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte (10:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00) oppure scrivere all’indirizzo mail info@fondazioneorizzonti.it.

Riguardo a antoniodellaversana