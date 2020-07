(Comunicato stampa)

Torna l’Eticamp, il campo estivo etico-sportivo organizzato tra Chianciano Terme e Sarteano rivolto ai ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni. Il periodo di svolgimento dell’Eticamp (05/07 – 18/07) si suddivide in due settimane: la prima settimana, è iniziata domenica 5 luglio e termina sabato 11 luglio; seconda settimana da domenica 12 luglio a sabato 18 luglio 2020. Agli Eticamp le attività sportive e ludico-motorie vengono praticate secondo un calendario che coinvolge i ragazzi durante l’arco dell’intera giornata, senza tralasciare il divertimento. Il Camp è suddiviso in diverse formule tecniche, tra le quali è possibile scegliere (Classic, Basket, Calcio, Tennis, Volley) dove, attraverso esercitazioni specifiche per ciascuna attività sportiva. Il monte ore totale di ciascuna formula scelta è così suddiviso: per l’80% del tempo si pratica lo sport di riferimento, mentre il restante 20% viene dedicato ad esercitazioni in diverse discipline sportive, con lo scopo di allenare le coordinazioni necessarie al miglioramento tecnico-motorio. All’Eticamp, inoltre, viene data particolare importanza all’alimentazione ed alla socializzazione; con questo spirito viene organizzata la grande animazione serale. Sede dell’Eticamp è l’Hotel Michelangelo di Chianciano Terme, in provincia di Siena.

L’Eticamp si solge in tutta sicurezza grazie alla collaborazione tra Comune di Chianciano Terme, MECS e Terme di Chianciano: i ragazzi e i membri dello staff tecnico si sono ritrovati presso il Laboratorio Analisi di Terme di Chianciano per lo svolgimento dei test sierologici rapidi strumentali alla ricerca degli anticorpi anti Covid-19 e i risultati ai test effettuati hanno dato esito negativo per tutti i partecipanti: il miglior modo per garantire lo svolgimento senza problemi delle attività e per garantire la tutela della salute dei ragazzi, delle loro famiglie e dei componenti lo staff tecnico.

L’Eticamp è patrocinato dal Comune di Chianciano Terme, dal Comune di Sarteano e dal CONI ed è organizzato dal MECS Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport che ha sede a Roma.

Per iscriversi e informazioni: https://eticanellosport.com/eticamp/

