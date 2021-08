Chianciano Terme. Torna il “Festival InDanza & InArte 2021”

(Comunicato stampa)

Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Chianciano Terme, nel corso di una conferenza stampa, il Festival InDanza&InArte 2021, giunto alla nona edizione, che torna per il terzo anno consecutivo a Chianciano Terme, in provincia di Siena, e si svolgerà dal 22 al 29 agosto 2021 al Teatro Caos e negli studi allestiti nel centro storico della cittadina termale. Una settimana di esperienze attraverso lezioni, audizioni, seminari, spettacoli ed eventi. Il Festival è realizzato con il contributo del Comune di Chianciano Terme ed il patrocinio di Terme di Chianciano SpA. Al Campus interverranno Maestri di danza di spicco internazionale come Roberto Zamorano (coreografo e maitre de ballet al Teatro alla Scala di Milano), Gaetano Petrosino (maitre all’Arena di Verona), Francesco Nappa (coreografo internazionale), Vito Cassano e Claudia Cavalli (direttori della compagnia EleinaD di Castellana Grotte, in provincia di Bari), Demy Giustarini (docente di tecnica contemporanea del Liceo Coreutico “Piero Della Francesca” di Arezzo), Stefania Pace (insegnante stabile di tecnica classica e repertorio a InDanza&InArte). Quest’anno InDanza&InArte ospita l’audizione per l’accesso all’Accademia Kataklò di Milano, il Professional Athletic Theatre, il percorso professionale, di durata triennale, che integra lo studio delle tecniche della danza contemporanea con lo studio del gesto atletico-acrobatico, sotto la guida dei danzatori e dalla direttrice dell’Accademia Kataklò, Giulia Staccioli. L’audizione sarà tenuta dai maestri Vito Cassano e Claudia Cavalli docenti dell’Accademia Kataklò, ed è rivolta a danzatori e danzatrici tra i 15 e i 27 anni.

Presenti alla conferenza stampa, per il Comune di Chianciano Terme, il Sindaco Andrea Marchetti e l’Assessora alla cultura, Rossana Giulianelli che ha dichiarato: “Per Chianciano Terme è un piacere poter ospitare nuovamente questo importante evento. Una settimana all’insegna della danza con maestri di fama internazionale che consentirà ai partecipanti al campus di poter vivere un’esperienza unica e di crescita anche professionale”. Per Terme di Chianciano presente la responsabile dell’ufficio stampa, Angela Betti che ha affermato che: “Tutti i partecipanti e le partecipanti al Campus potranno usufruire di uno sconto straordinario, sia per accedere ai servizi termali offerti da Terme di Chianciano SpA che per accedere alle Piscine termali Theia, per poter provare i benefici delle acque termali calde, ricche di minerali, ottime come defaticante post allenamento per tutti gli sportivi”.

Il cui campus, che muove dall’amore per la danza ed è dedicato alla formazione e approfondimento della danza – ma anche un incontro con l’arte (ecco spiegato l’origine del nome dello stage) – è organizzato sotto la direzione artistica dell’Associazione Progetti Per La Danza & Arti Sceniche di Arezzo, in collaborazione con Light on Art Organization. Per Progetti Per La Danza & Arti Sceniche erano presenti i due direttori artistici, Anna Pagano e Alessia Lazzaro, oltre all’insegnante della scuola Stefania Pace.

Anna Pagano, direzione artistica dell’Associazione Progetti Per La Danza & Arti Sceniche: “Il campus InDanza&InArte è stato concepito da sempre come un momento di formazione, in quanto l’incontro con vari professionisti della danza, provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali, amplia le conoscenze degli allievi che partecipano. Cerchiamo di lasciare loro un’esperienza didattica che possa servire nel proseguimento dello studio della danza, quale esso sia lo stile che vorranno approfondire.

I ragazzi studiano sei ore al giorno varie discipline e fanno laboratori coreografici. Ogni edizione è caratterizzata da incontri speciali e audizioni per accademie e quest’anno ospitiamo l’Accademia Kataklò di Milano, con i docenti Vito Cassano e Claudia Cavalli che si occuperanno delle selezioni. Il progetto campus offre la possibilità di condividere la danza e altri momenti di aggregazione, la conoscenza del territorio toscano, attraverso visite guidate nei luoghi storici con gli elementi d’arte che ne fanno parte. Questa edizione prevede la visita guidata in notturna al Museo Etrusco di Chianciano Terme”.

Alessia Lazzaro, direzione artistica dell’Associazione Progetti Per La Danza & Arti Sceniche: “L’accoglienza e la permanenza dei giovani ballerini è curata dallo staff con la collaborazione di tutor che seguono i bambini e i ragazzi minorenni in ogni momento della giornata, un servizio di assistenza che i genitori apprezzano soprattutto quando non possono restare per l’intera settimana. Un’esperienza questa del campus che aiuta a rendere i ragazzi più autonomi nell’affrontare le situazioni di comunità. Altri momenti delle giornate sono dedicati al divertimento ovviamente e le occasioni non mancano. La realizzazione e il successo di InDanza&InArte negli anni è grazie al lavoro di squadra”.

Stefania Pace, docente di tecnica classica e repertorio dell’Associazione Progetti Per La Danza & Arti Sceniche: “Lo studio della danza classica ha un’importanza fondamentale per la formazione di un futuro ballerino o ballerina. La programmazione didattica della settimana di stage è improntata oltre che le lezioni di tecnica classica anche lo studio del repertorio classico, che curo personalmente con soddisfazione da anni a InDanza&InArte. Insieme alla direzione artistica realizziamo delle dispense, da lasciare ai ragazzi e alle ragazze, che illustrano la variazione di repertorio che studieranno in sala, mi piace lasciare ai ragazzi l’entusiasmo di realizzare un pezzetto di storia dei più importanti balletti”.

Le lezioni sono tenute da Maestri di alto livello professionale: Gaetano Petrosino, Stefania Pace, Roberto Zamorano e Monica Galliana, per le lezioni di Classico; Alessio Barbarossa, Francesco Nappa, Demy Giustarini, Elena Turchi, per il Contemporaneo; Vito Cassano e Claudia Cavalli per Partnering contemporaneo; Salvatore Addis e Lavinia Scott per Modern ed infine Luca Lupi per Urban Contemporary e Hip Hop.

Interverranno Maestri di danza di spicco nel panorama internazionale, alcuni tra questi Roberto Zamorano coreografo e maitre de ballet al Teatro alla Scala di Milano, Gaetano Petrosino maitre all’Arena di Verona, Francesco Nappa coreografo internazionale, Vito Cassano e Claudia Cavalli direttori della compagnia EleinaD per le lezioni di passo a due contemporaneo, Demy Giustarini docente di tecnica contemporanea del liceo Coreutico di Arezzo, Stefania Pace insegnante stabile di tecnica classica e repertorio a InDanza&InArte.

Sono previste 4 lezioni giornaliere per livello, della durata di un ore e mezza: le lezioni di livello avanzato (dai 14 anni) comprendono: tecnica classica, repertorio classico, partnering contemporaneo, laboratorio coreografico e modern; le lezioni di livello intermedio (11/13 anni): tecnica classica, repertorio modern/contemporaneo, hip kop; le lezioni junior (7/10 anni): tecnica classica, modern, hip hop. Durante lo svolgimento dello stage saranno individuati allievi meritevoli e saranno assegnate importanti borse di studio per percorsi formativi per gli anni 2021 e 2022. Le lezioni effettuate l’ultimo giorno del campus saranno a porte aperte per tutti i genitori.

