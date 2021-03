Chianciano Terme. Spesa solidale: “Insieme possiamo fare molto”.

(Comunicato stampa)

Le Associazioni di volontariato Pubblica assistenza Croce Verde e Confraternita Misericordia di Chianciano Terme, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Chianciano Terme, promuovono la “Spesa solidale”, sabato 13 marzo 2021, una raccolta alimentare da destinare alle persone e famiglie in difficoltà economica. Le due associazioni di volontariato chiancianesi, che si sono rese disponibili e metteranno a disposizione i propri volontari, saranno presenti nella giornata di sabato 13 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, nei punti vendita di due supermercati, e precisamente al Supermercato Coop (in Via della Pace, 37) e presso l’Hurrà Discount (Via del Prato 37/39). Quanti hanno la possibilità potranno acquistare prodotti alimentari e di prima necessità (non deteriorabili) e consegnarli ai volontari delle due associazioni Croce Verde e Misericordia che saranno presenti all’uscita dei punti vendita per l’intera giornata. La raccolta di prodotti alimentari non deteriorabili si potrà proseguire portando ciò che si vuole donare direttamente nelle sedi delle associazioni, previo appuntamento per evitare assembramenti, e precisamente presso la sede della Croce Verde, in Via della Pace, 65 (telefono 0578 30286) e presso la sede della Misericordia, in Viale della Libertà, 319 (telefono 0578 31221).

“Insieme possiamo fare molto per chi in questo momento di grossa difficoltà causato dalla pandemia, ha bisogno di un piccolo aiuto. Desidero personalmente ringraziare le associazioni Croce Verde e Misericordia di Chianciano Terme, i loro Presidenti, Patrizio Mariotti e Gianni Fanti, e tutti i volontari che, numerosi ogni giorno, si mettono al servizio dei più bisognosi. Grazie a loro possiamo veramente pensare di aiutare tante persone, come in questa occasione. I cittadini di Chianciano Terme si sono dimostrati molto generosi in passato, sono certa che lo saranno anche stavolta, in modo da poter raggiungere con gli aiuti alimentari il maggior numero di famiglie possibile” – afferma Laura Ballati, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Chianciano Terme.

“Croce Verde e Misericordia di Chianciano Terme, con il solito grande apprezzato e già dimostrato spirito di collaborazione anche con i Servizi Sociali del Comune di Chianciano Terme – afferma Patrizio Mariotti, Presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Chianciano Terme – saranno presenti nei due supermercati con i propri volontari per la raccolta dei prodotti alimentari, beni alimentari che distribuiremo alle persone e famiglie che chiedono di essere supportate nella spesa quotidiana, in questo difficile e complesso periodo dovuto alla pandemia“.

“Invitiamo tutti a partecipare per quello che possono; interessarsi agli altri illumina le nostre vite e per chi ne beneficia è sempre una gioia immensa, non solo per l’atto materiale, ma anche per il sapere di non essere soli – afferma Gianni Fanti, Presidente dell’Associazione Confraternita Misericordia di Chianciano Terme -. Pensiamo quando riempiamo il carrello della spesa anche agli altri, al sorriso che susciteremo, sarà il nostro sorriso per il domani”.

