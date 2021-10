Chianciano Terme,. Pubblicato l’avviso per il progetto “Chianciano Terme Christmas Village”.

(Comunicato stampa)

Con l’obiettivo di presentare un calendario di iniziative ispirate al tema del Natale, il Comune di Chianciano Terme ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di una proposta, da organizzare e realizzare nel periodo compreso tra il 26 novembre 2021 e il 9 gennaio 2022. Il progetto “Chianciano Terme Christmas Village” rappresenterà un punto di attrazione per i visitatori durante le festività natalizie e renderà più gradevole il soggiorno a chi sceglierà la città di Chianciano Terme per trascorre alcuni giorni di vacanza, offrirà alla cittadinanza occasioni di intrattenimento e socializzazione, promuovendo lo sviluppo economico di Chianciano Terme e rivitalizzando le attività produttive locali.

L’avviso è rivolto a persone fisiche, società, associazioni, istituzioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, fondazioni ed enti anche con scopo di lucro, che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero. I soggetti interessati dovranno presentare un programma caratterizzato da riferimenti al Natale, in grado di attirare turisti e cittadini e al tempo stesso valorizzare la vocazione turistica di Chianciano Terme.

La proposta dovrà inoltre essere in linea con le disposizioni anti-Covid vigenti o che saranno emanate, riguardo allo svolgimento degli eventi culturali.

Per la realizzazione della proposta selezionata, al soggetto proponente sarà riconosciuto un contributo che verrà quantificato in relazione alla richiesta economica e alle risorse complessive disponibili dell’Ente, non superiore al 60% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da parte del beneficiario per l’intera attività, fino a un massimo di € 30.000,00.

I progetti presentati saranno esaminati ponendo particolare attenzione alla qualità degli eventi previsti, che dovranno concentrarsi nei fine settimana e nei giorni festivi, all’attinenza della proposta al tema natalizio, alla presenza di mostre, iniziative dedicate appositamente ai bambini, all’eventuale presenza di un mercatino di Natale, al coinvolgimento delle associazioni, del Centro Commerciale Naturale o altri soggetti culturali. È richiesto infine che vengano descritti gli aspetti dell’attività promozionale e illustrate le modalità di finanziamento del progetto.

L’avviso, completo dei relativi allegati, è pubblicato integralmente nel sito web del Comune di Chianciano Terme www.comune.chianciano-terme.siena.it. I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 22 ottobre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3, o tramite PEC all’indirizzo comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it.

Riguardo a antoniodellaversana