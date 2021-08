Chianciano Terme. Nuove modalità per accedere ai servizi della biblioteca comunale.

(Comunicato stampa)

Con l’entrata in vigore delle nuove misure nazionali (Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105), in linea con le misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, dal prossimo 6 agosto 2021 anche la Biblioteca comunale di Chianciano Terme si atterrà alle disposizioni nazionali. Come per musei, teatri, mostre, cinema e altri luoghi della cultura, anche per entrare presso la Biblioteca comunale di Chianciano Terme (Giardini pubblici, Viale Dante), come in tutte le biblioteche del circuito Redos-Rete Documentaria Senese, di cui fa parte anche la biblioteca chianianese, l’accesso sarà consentito solo se muniti di uno dei seguenti certificati: certificazione verde (Green Pass) in corso di validità; oppure, certificazione di tampone con esito negativo (eseguito nelle 48 ore precedenti); oppure, possesso della certificazione di guarigione da Covid-19 avvenuta nei sei mesi precedenti.

La Biblioteca comunale di Chianciano Terme, sotto la direzione dell’Ufficio Biblioteche della Regione Toscana, al pari delle altre biblioteche toscane, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Nazionale Archivistica Italiana e Soprintendenza archivistica per la Toscana, sta intanto predisponendo un protocollo per la gestione degli accessi che, appena messo a punto, sarà reso noto a tutti gli utenti.

