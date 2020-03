Chianciano Terme. La Misericordia di Chianciano Terme distribuisce gratuitamente mascherine ad uso personale realizzate da volontarie.

(Comunicato stampa)

Già distribuire oltre 400 mascherine realizzate dalla Confroternita di Misericordia di Chianciano Terme con il supporto della Farmacia Moccia. Oggi ne verranno distribuite altre 250.

Disponibili mascherine gratuite realizzate dalle volontarie della Misericordia di Chianciano Terme in collaborazione con cittadine

Le mascherine lavabili vengono consegnate direttamente a casa su richiesta telefonica

Chianciano Terme (Siena) – La Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme si è attivata per realizzare mascherine fatte in casa. Le mascherine sono state realizzate da alcune valorose volontarie, cittadine che hanno messo a disposizione il loro saper fare e la loro esperienza sartoriale per realizzare quanto di più necessario in questo momento di emergenza sanitaria, specialmente per chi ha la necessità di effettuare quegli spostamenti inderogabili per le primarie necessità. Le mascherine, sono ad uso personale, non sono D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) ma sono lavabili e sanificabili per riutilizzarle più volte. Le mascherine sono state realizzate anche grazie al contributo della Farmacia Moccia di Chianciano Terme che ha donato parte del tessuto per la loro realizzazione.

Al momento ne sono state distribuite oltre 400 ed oggi, in giornata, ne verranno distribuite altre 250. Intanto le volontarie lavorano senza sosta per realizzarne altre, che saranno disponibili quanto prima. Chiunque fosse interessato può contattare telefonicamente la segreteria della Misericordia di Chianciano Terme al numero di telefono 057831221, i cui operatori si renderanno disponibili per una celere distribuzione direttamente presso l’abitazione del richiedente.

La Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme è in Via Lombardia, 9 a Chianciano Terme – Telefono: 0578 31221 – 3284399499 – info@misericordiachiancianoterme.it

—