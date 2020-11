Chianciano Terme. Il “finanziamento d’onore a tasso zero” per favorire l’educazione e formazione degli studenti nella didattica a distanza.

(Chianciano Terme)

L’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, sensibile alle iniziative finalizzate alla formazione dei propri giovani cittadini e consapevole che in questo momento di particolare crisi, anche economica, dovuta alla situazione di difficoltà generata dall’emergenza sanitaria, possono emergere criticità nel sostenere anche i propri figli nei percorsi di studi e formazione, in particolare per garantire loro la didattica a distanza, rende noto che, tra le varie iniziative, in primis quelle adottate dal Governo, vi sono anche iniziative intraprese dai singoli istituti bancari per facilitare l’accesso al credito finalizzato all’acquisizione di strumenti tecnologici per favorire il percorso degli studi e la didattica a distanza.

Per esempio, il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., a cui è attualmente affidato il servizio di gestione della tesoreria comunale del Comune di Chianciano Terme, è uno degli istituti bancari che mette a disposizione un “finanziamento d’onore a tasso zero”, per favorire l’educazione e la crescita formativa dei giovani, soprattutto in questa difficile fase economica dovuta all’emergenza sanitaria, e permette anche alle famiglie meno avvantaggiate (con ISEE fino a 50.000 euro), di dotarsi, se sprovvisti, degli strumenti e tecnologie necessarie per lo studio dei propri figli, come PC, tablet, connessione wi-fi. Con il “finanziamento d’onore a tasso zero” di questo istituto bancario, rivolto a tutti (clienti e non), anche con solo 1 euro al giorno si può disporre degli strumenti utili per proseguire il percorso di studi e la didattica a distanza.

“Non tutti hanno accesso in egual misura alle tecnologie digitali e questo può creare differenze e ostacoli nel percorso formativo di tante ragazze e ragazzi, soprattutto in un momento in cui a molte scuole adottano la didattica a distanza – afferma Andrea Marchetti, Sindaco del Comune di Chianciano Terme -. Pertanto, riteniamo necessario segnalare che vi sono vari strumenti a disposizione e questo è uno di quelli”.

L’iniziativa della tesoreria comunale del Comune di Chianciano Terme, affidata attualmente a Intesa Sanpaolo S.p.A, ha l’esclusivo intento di offrire un contributo ai giovani e alle famiglie, per far fronte all’emergenza sanitaria e sociale. Maggiori dettagli sul sito: https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale.

