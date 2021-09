Chianciano Terme. Il Comune a casa tua: certificati, ora l’Anagrafe è anche virtuale.

(Comunicato stampa)

Con il “Municipio Virtuale” i servizi al cittadino del Comune di Chianciano Terme arrivano direttamente a casa: certificati, pagamenti, moduli, segnalazioni, informazioni, senza code e senza spostarsi da casa. Il primo servizio attivato per i Cittadini riguarda l’emissione dei Certificati anagrafici direttamente on line, nelle prossime settimane seguiranno gli altri servizi.

Il servizio Anagrafe virtuale è attivo da qualche giorno sul portale comune web del Comune di Chianciano Terme (https://chiancianoterme.comuneweb.it/). La piattaforma consente ai cittadini ed ai liberi professionisti di ottenere in rete le certificazioni anagrafiche di uso comune, le autocertificazioni e permette, allo stesso tempo, la consultazione di dati anagrafici. La generazione dei certificati è consentita solo ai residenti. L’accesso al servizio è personale attraverso le credenziali Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) oppure con smart cardCSN. Per ogni informazione visita www.spid.gov.it.

“Un servizio importante che permette di ottenere direttamente da casa le certificazioni relative al proprio nucleo anagrafico – spiega Andrea Marchetti, Sindaco di Chianciano Terme –. Stato di famiglia, certificato di residenza e altre certificazioni che i cittadini di Chianciano Terme possono scaricare dall’Anagrafe virtuale accedendo con autenticazione digitale”. Non solo. “Possibile anche produrre e stampare moduli precompilati di autocertificazione per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica – continua –. Per coloro che ritengono funzionale recarsi in Comune, l’Ufficio Anagrafe è aperto regolarmente su appuntamento“.

Ecco la certificazione che può essere richiesta all’Anagrafe virtuale: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, anagrafico di unione civile, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, residenza in convivenza, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, storico di residenza, storico di cittadinanza.

Attraverso la piattaforma Municipio Vietuale del Comune di Chianciano Terme ricordiamo che sono disponibili anche ad altri servizi on-line come: pagare tasse e servizi (sistema di pagamenti elettronici tramite piattaforma PagoPA), consultare atti e informative (albo pretorio, amministrazione trasparente, atti decisionali, consultazioni anagrafiche, pratiche edilizie), partecipare a bandi di gara e concorsi.

