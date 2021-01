(Chianciano Terme)

Il Sindaco di Chianciano Terme ha firmato poche ore fa (oggi) 25 gennaio una ordinanza per la chiusura della Scuola Secondaria di I grado “Federigo Tozzi” della stazione termale. La scuola rimarrà chiusa da (domani) 26 gennaio 2021 fino al 30 gennaio 2021. L’ordinanza emessa dal Sindaco, in seguito alla richiesta pervenuta da parte Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi, Prof. Marco Mosconi per mancanza dei docenti, in quanto l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente ha messo in quarantena cautelativa, in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19, ben 8 docenti. Una chiusura di tipo organizzativo, visto il numero di docenti in quarantena.