(Comunicato stampa)

Sono aperte, già dal 16 marzo 2021, le iscrizioni online ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2021/2022 che possono essere presentate direttamente dal “Portale del Cittadino” del sito del Comune di Chianciano Terme. Il portale semplifica notevolmente la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi scolastici per i genitori, facendo risparmiare tempo e si allinea alle moderne procedure di iscrizione scolastica. Questa modalità di presentazione delle domande dei servizi scolastici è da considerarsi strategica tanto più in questo tempo di emergenza sanitaria, visto che si possono fare le iscrizioni da casa, non incentivando, così, gli spostamenti. L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Chianciano Terme, a disposizione per chiarimenti e a supporto della procedura di iscrizione on-line, è disponibile al numero di telefono al 0578 652208 o tramite e-mail a: istruzione@comune.chianciano-terme.si.it. Il termine per l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico è il 31 maggio 2021.

Come si fa la domanda on-line? I genitori o tutori dei minori che intendono usufruire dei servizi mensa e trasporto scolastico, dovranno collegarsi al seguente “Portale del cittadino” (https://chianciano.soluzionipa.it/portal/), effettuare la registrazione, nel caso di primo accesso, o accedere, nel caso si sia già in possesso di credenziali.

Per il servizio mensa scolastica l’iscrizione dovrà essere effettuata solo il primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico (il primo anno della scuola dell’infanzia, il primo anno della scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado) oppure nel caso si effettui un cambio di plesso scolastico o si intenda iscrivere uno studente proveniente da scuole di altro Comune; è necessario allegare la copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, se si ha diritto alla riduzione de costo del servizio. Le riconferme all’iscrizione del servizio mensa nell’ambito dello stesso ciclo scolastico (2° e 3° anno della scuola dell’infanzia, 2° 3° 4° e 5° anno della Scuola Primaria, 2° e 3° anno della scuola secondaria di primo grado), sono automatiche e vengono predisposte d’ufficio istruzione del Comune di Chianciano Terme.

Come si richiede la riduzione della quota? Per coloro che non devono fare l’iscrizione online, in quanto già iscritti alla mensa scolastica d’ufficio, ma intendono richiedere la riduzione alla quota di compartecipazione del servizio mensa scolastica, devono compilare l’apposito modello “Presentazione modello ISEE per richiesta riduzione servizi scolastici“, che si trova on-line nella sezione modulistica del “Portale del Cittadino”. In caso di non compilazione di tale modello, verrà automaticamente applicata la tariffa più alta.

Per il servizio trasporto scolastico l’iscrizione online è obbligatoria ogni anno. Se si ha diritto alla riduzione della quota di compartecipazione al servizio è necessario allegata l’attestazione ISEE in corso di validità.

