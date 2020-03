Chianciano Terme. Aggiornamento varie disposizioni per cittadini, aziende e lavoratori.

(Comunicato stampa)

Con la presente rendiamo note le seguenti informazioni che potete trovare, nella forma estesa, nel sito del Comune di Chianciano Terme

AZIENDE E LAVORATORI

Protocollo per la sicurezza nelle aziende e regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19

Il Governo in data 14 marzo ha raggiunto un Protocollo, condiviso con Sindacati e Imprese, di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID -19 nei luoghi di lavoro. (aggiornamento 17 marzo 2020)

STRUTTURE SANITARIE IN TOSCANA

Avviso: Coronavirus – Strutture semiresidenziali per anziani e disabili

Si comunica che il presidente della Regione Toscana ha firmato in data 15 marzo 2020 una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. (aggiornamento 16 marzo 2020)

SERVIZI SCOLASTICI

Avviso – Nido di Infanzia Comunale “Il Fiordaliso”: sospensione pagamento rette di frequenza mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19

Si comunica che l’Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 12 marzo 2020 avente per oggetto: “Servizi scolastici. Sospensione pagamento rette di frequenza Nido di Infanzia Comunale “Il Fiordaliso” per il mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19” è stata approvata la sospensione del pagamento delle tariffe del Nido di Infanzia Comunale “Il Fiordaliso” per tutto il mese di Marzo 2020. (aggiornamento 16 marzo 2020)

CORONAVIRUS – REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI

Coronavirus – Regole per le attività e gli spostamenti da seguire

Nel sito del Comune di Chianciano Terme sono inserite le regole per gli spostamenti, come predisposto dalle disposizioni del Ministero dell’Interno – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. In particolare il Sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, chiede ai cittadini di osservare quanto stabilito con il decreto sopra indicato. (aggiornamento 16 marzo 2020)

