Chianciano. Speciale San Valentino alle Terme .

(Comunicato stampa)

Per coloro che cercano una proposta rilassante, diversa e divertente per il 14 febbraio, l’offerta San Valentino delle Terme di Chianciano è davvero imperdibile! Dal 10 al 23 febbraio sono tante, uniche e incredibili le offerte romantiche da condividere con chi ami.

Venerdì 14 febbraio le Piscine Termali Theia sono aperte di notte con orario 20 – 24 per una serata davvero speciale con cena a tema e musica dal vivo – posti limitati, offerta promo online acquistabile sul sito www.termechiancianoshop.com – da vivere in coppia o con chi vuoi. Il bagno sotto le stelle sarà accompagnato da musica dal vivo e cena con ricco e gustoso menù a kilometro 0: tartare di Chianina con carciofi di Maremma, pomodorini e scaglie di Pecorino di Pienza, gnocchetti di patate in crema di Parmigiano con noci e scaglie di tartufo nero, stracotto di Chianina al Vino Nobile di Montepulciano.

E non solo San Valentino. Dal 10 al 23 febbraio è possibile prenotare per due una Dolce Pausa di cinque ore al Salone Sensoriale con massaggio di coppia fragole e cioccolato a tempo di musica – posti limitati, offerta promo online acquistabile sul sito www.termechiancianoshop.com – ed il pacchetto “Rituale d’amore”, un’esperienza rigenerante di autentico benessere con trattamento detox (fai da te) all’interno della stanza di Aromaterapia, abbinato al percorso sensoriale. Un viaggio nei sensi e negli elementi per rigenerare il corpo e lo spirito dallo stress della frenesia quotidiana.

Per chi non ha ancora programmi, appuntamento imperdibile è la festa di Carnevale alle Piscine Termali Theia Sabato 22 febbraio dalle 20 alle 24. Gran serata con apericena, musica con Dj set, e bagno in maschera con costumi colorati e stravaganti – posti limitati, ingressi in vendita online sul sito www.termechiancianoshop.com …E la festa è servita!