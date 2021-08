Chianciano. Il Festival “Corto Fiction” ritorna puntuale

Tutto cambia, il mondo si stravolge e spesso il cambiamento non è nemmeno in meglio e questo in tempo di emergenza sanitaria prolungata e più vero che mai. Alcune cose però resistono e per fortuna non cambiano, è il caso della manifestazione chiancianese “Corto Fiction”. Perché ricordare questa interessantissima rassegna di film brevi e parlarne? Io credo che l’essere umano sia fatto in buona parte di immaginazione…e dove sciogliere meglio le briglie della fantasia se non tuffandosi in un film breve? Molti cortometraggi poi sono senza dialogo e questo rende il tutto molto intrigante, nel senso che si ritorna un po’ all’origine del cinema, quando si cercava di comunicare attraverso le immagini e non lungo un labirinto semantico.

Lauro Crociani è l’ideatore, l’organizzatore, ma soprattutto l’anima di questa manifestazione che quest’anno giunge alla ventunesima edizione. L’evento per fortuna può avere luogo “in presenza” alla sala Fellini nel parco delle terme a Chianciano, venerdì 21 e sabato 22. Le opere giunte alla giuria sono, quest’anno, 231 testimoniando la vitalità della manifestazione e l’interesse che questa forma di espressione artistica riscuote nella società moderna, non del tutto prostrata ai social o alla televisione.

Nunzio Dell’Annunziata