Chianciano. Coronavirus. i dati comunicati dal Comune

Covid-19 , Aggiornamento dei casi a Chianciano Terme per i giorni di venerdì 20 marzo – sabato 21 marzo e domenica 22 marzo

Nella giornata di sabato 21 marzo, come purtroppo atteso, sono aumentate significativamente le persone poste cautelativamente in isolamento domiciliare in quanto gli stessi hanno avuto contatti con la persona positiva accertata nella giornata di venerdì 20 marzo 2020