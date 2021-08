Cetona. Per l’omaggio a Guido Ceronetti arriva il Teatro dei Sensibili.

(Comunicato stampa)

Cetona celebra il poeta, filosofo e autore Guido Ceronetti dedicandogli tre giorni di eventi che, a partire da domenica 22 agosto, si susseguiranno fino a martedì 24, giorno in cui l’artista di origine piemontese, scomparso nel 2018 nella cittadina toscana, avrebbe compiuto 94 anni. Piazza Garibaldi ospita Storie di un angelo ferito, rassegna realizzata dal Comune di Cetona e dall’Associazione Aquilegia, con la direzione artistica di Luca Mauceri e il coordinamento organizzativo di Laura Fatini.

Con briciole tue di luce è lo spettacolo inaugurale in calendario domenica alle ore 17.30, proposto allo stesso orario anche nei due giorni seguenti. A presentare incursioni di teatro di strada sono Eleni Molos, Salvatore Ragusa, Filippo Usellini e Luca Mauceri, attori del Teatro dei Sensibili, la realtà artistica creata da Ceronetti insieme alla moglie Erica Tedeschi nel 1970 e attiva ancora oggi grazie a chi ha raccolto e sta portando avanti il pensiero dei suoi fondatori. Alle 18.30 Susanna Paisio interviene con la performance di poesia e musica Un elettrico libro blu. Sul genere delle bibliothèque bleu francesi, ossia i piccoli romanzi popolari solitamente arrotolati nella carta da zucchero blu diffusi nella metà del Settecento dai venditori ambulanti, l’attrice e cantautrice ha attinto dalle opere di Ceronetti I Pensieri del Tè e Come un talismano, versi da recitare e cantare in lingua piemontese, accompagnati da sonorità elettriche.

A seguire, alle parole si unisce la musica nel concerto teatrale Le ballate dell’angelo ferito (ore 21.30). I testi di Ceronetti incontrano le musiche scritte da Luca Mauceri, interprete con pianoforte e voce insieme a Donato Cedrone al violoncello, Valentina Di Silvestro alla chitarra e alla voce di Eleni Molos.

Gli artisti del Teatro dei Sensibili tornano lunedì 23 agosto, alle ore 19, con Letture al balcone; mentre alle ore 21.30 è in programma Malamore – Ma l’amore no con le marionette di Laura Rossi e testi e canzoni portati sulla scena da tre attrici e cantanti, per la regia di Manuela Tamietti. Ideato nel 2010 per celebrare Ceronetti in occasione del suo 83esimo compleanno, lo spettacolo viene proposto quest’anno in una formula rinnovata e raccoglie brani musicali che sono state significativi per la creatività dell’artista, oltre che momenti di teatro, racconti e poesie.

Per l’ultima giornata di celebrazioni due appuntamenti approfondiscono le origini e la vita di Ceronetti: alle 18.30 un incontro, dal titolo Guido Ceronetti, un piemontese venuto di lontano, con il Professor Giovanni Tesio, docente di Letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale, pone l’attenzione sul luogo di provenienza di Ceronetti e sul suo sguardo rivolto alla moderna dimensione europea; alle 21.30 è prevista la proiezione del docu-film di Francesco Fogliotti ed Enrico Pertichini Il filosofo ignoto. Alla proiezione sarà presente l’autore Francesco Fogliotti. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, regolato dalla normativa vigente. È consigliata la prenotazione, presso l’ufficio turistico di Cetona (0578/239143 – turismo@comune.cetona.si.it).

