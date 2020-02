Cava di Cerreto. Sopralluogo del senatore Briziarelli (Lega) con il Comitato Panicale 22 alle vie d’accesso

(comunicato stampa) Nei giorni scorsi, insieme a due rappresentanti del Comitato Panicale 22, ho avuto modo di visionare la viabilità che porta alla cava di Cerreto e valutarne le criticità”. A spiegarlo è il senatore della Lega, Luca Briziarelli che continua “Criticità dovute sia allo stato delle strade che ai limiti di peso introdotti dall’amministrazione comunale su tutte le vie di accesso. Sono limiti previsti dal lontano 2006 proprio a salvaguardia delle strade e della salute pubblica che vanno da 35 q.li a 75 q.li. e che, allo star dell’ essere, non possono essere certamente cancellati dalla richiesta di progetto che prevede il transito di mezzi da 180 q.li ciascuno a pieno carico, con 24 viaggi giornalieri, 480 settimanali, per 10 anni. Progetto che nulla menziona sullo stato attuale, strade larghe 2,5; 3,5 metri, che non sono in grado di supportare il flusso previsto.

Ciò dimostra – continua il senatore leghista – come a prescindere da altre considerazioni che sono in questo momento all’attenzione dell’autorità competenti, la principale problematica sia rappresentata dall’assenza di una viabilità in grado di sopportare il “peso” e la frequenza con cui i trasporti sarebbero collegati a un ampliamento di ulteriori 730.000 mc”. In attesa di conoscere le decisioni che saranno assunte, per il senatore “E’ fondamentale che si prenda in considerazione una viabilità alternativa, una necessità che è stata riscontrata anche dall’amministrazione e dalla stessa proprietà. Appare quindi evidente – conclude Briziarelli – l’assoluta necessità di un confronto che tenga conto di questi elementi, anche in considerazione della vocazione del territorio”.

Segreteria Sen. Luca Briziarelli

