Castiglione. FDI “Allevamento intensivo in Loc. Ferretto, il silenzio colpevole dell’amministrazione comunale”.

(comunicato stampa).Imbarazzante e preoccupante silenzio dell’amministrazione comunale sulla questione allevamento intensivo al Ferretto. Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale svoltasi giovedì 13.01.2022, alle numerose e pertinenti domande avanzate dal Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del Lago, Sindaco e Assessore Duca si sono trincerati dietro ad un eloquente silenzio limitandosi ai ben noti “non so”, “non ricordo”, “è prematuro”. Soprattutto non si sono espressi in merito alle conseguenze che le modifiche da loro apportate al Regolamento d’Igiene, ricordiamo essere la possibilità di ampliare gli allevamenti fino al 25% delle superfici esistenti e soprattutto la possibilità di ampliarsi senza rispettare le distanze di tolleranza da residenze e agriturismi, potranno comportare all’insediamento di Ferretto che ad oggi, anche in virtù di queste concessioni e delle notizie, poche, che si è riusciti a conoscere, appare sempre più una speculazione edilizio-commerciale che si sta sviluppando nelle “oscure stanze del potere” e che comporterà solo disagi ambientali (odori, rumori, traffico pesante, ecc.) ai residenti e ai frequentatori del territorio comunale.

Da segnalare anche il silenzio assordante dei civici che, nonostante i buoni propositi e gli impegni assunti a mezzo stampa, nel momento e nel luogo deputato ad esporre le proprie posizioni, appunto il Consiglio Comunale, non si sono assolutamente pronunciati adeguandosi alla posizione dell’amministrazione. In questa fase interlocutoria sarà quindi il Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del Lago che monitorerà e manterrà l’attenzione sulla questione garantendo l’informazione e la tutela degli interessi dei cittadini e delle attività economiche di Piana e Ferretto.

