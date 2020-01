Castiglione del Lago. Presentazione della terza edizione di ‘Idee Musicali’.

(Comunicato stampa)

Lunedì 20 gennaio alle ore 11:30, presso la Sala della Musica “Franco Marchesini” di Castiglione del Lago, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della rassegna “Idee Musicali”, in programma dal 2 febbraio nella struttura di Via Bruno Buozzi e che propone una serie di eventi musicali di livello.

[R]evolution è il titolo dell’edizione 2020, che da tre anni è organizzato dall’associazione “Gli Insensati” fondata dai giovani musicisti umbri Damiano Babbini, Catherine Bruni e Margherita Sanchini con l’obiettivo di proporre sul territorio un progetto musicale dal carattere innovativo. “Gli Insensati” nasce dall’iniziativa di Damiano Babbini, Catherine Bruni e Margherita Sanchini che hanno fatto i primi passi presso la Scuola di Musica del Trasimeno e che oggi, con le loro carriere avviate e affermate, hanno a cuore il loro territorio. Il nome richiama quello dell’Accademia degli Insensati, attiva a Perugia nel XVI secolo. Per gli intellettuali che componevano questa accademia l’insensatezza andava interpretata non tanto come “irragionevolezza” o “mancanza di criterio”, quanto come volontà di “allontanamento dai sensi”, dalla bassezza e dall’ignoranza, per mirare alle altezze dell’intelletto. Gli Insensati si rifanno dunque a questo significato più profondo, che richiama la fiducia nel valore dell’Arte in tutte le sue manifestazioni. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e i musicisti fondatori dell’associazione “Gli Insensati”.

