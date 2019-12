Castiglione del Lago. Non si arresta il successo dell’Albero di Natale.

(Comunicato stampa)

Non si arresta il successo dell’Albero di Natale sull’acqua più grande del mondo: quasi raggiunta quota 46.000 biglietti venduti con circa 8.800 ingressi fra sabato e domenica.

E “Luci sul Trasimeno” ha un grande programma anche per l’ultimo giorno dell’anno e per il Capodanno 2020. «Visto il grande successo delle ultime giornate – spiega il presidente di “Eventi Castiglione del Lago” Marco Cecchetti – spettacoli e intrattenimento allieteranno il percorso del nostro grande albero anche nei prossimi giorni feriali: 30 dicembre, 2 e 3 gennaio si aggiungono agli altri giorni festivi e prefestivi in un’unica programmazione speciale. All’interno del percorso del belvedere potrete ammirare tutti i giorni il bellissimo Presepe Monumentale, ovviamente l’Albero di Natale, i suggestivi spettacoli nel Teatro della Rocca e le originali proiezioni “video mapping” sulle mura del mastio». Il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti, 1 euro per bambini da 4 a 10 anni e gratuito per bambini fino a 3 anni.



Martedì 31 dicembre si comincia con l’animazione, completamente gratuita, per le vie del paese dalle 16:30 alle 19:30 e con l’esposizione “Castiglione del Lego” con il consueto programma festivo e prefestivo. Alle 17:30 a Palazzo della Corgna “Aperitivo con il Duca”, per immergersi nei fasti e nell’atmosfera del XVII secolo a cura di Lagodarte e il gruppo storico “Gli Orti di Mecenate”. Alle 22:30 Concerto rock ‘n roll gratuito con i “50ini” in Piazza Mazzini e sputafuoco per le vie del paese.

Per la comunità castiglionese, solo adesso che i ristoranti sono pieni e completamente prenotati, gli organizzatori hanno creato un evento per stare insieme in allegria: un cenone alle ore 20 con incluso l’ingresso all’albero.

Poi alle ore 24 brindisi di mezzanotte offerto a tutti gli spettatori da “Eventi”, una vera “festa di accensione dell’albero”. Per l’albero gli orari di domani sono cambiati: dalle 16,30 alle 20 e dalle 23:30 alle 2 di notte.



A Capodanno si comincia con il tuffo di “Mister Trasimeno Ok” ai piedi dell’albero che sarà illuminato. Il programma prevede alle ore 11 una colazione e aperitivo al Bar La Cannuccia in via Lungolago e alle 12 i tuffi di Buon Anno con l’Albero di Natale a cura dell’associazione “Quelli del 65”. È questa la seconda edizione della “sfida al freddo” organizzata da “Quelli del 65” che si candida a diventare un appuntamento fisso per gli inizi dell’anno a Castiglione del Lago e per tutto il Trasimeno. Un gruppo di “ragazzi e di ragazze” del 65 che si tufferanno dal pontile con i costumi storici dei bagnanti dell’inizio dello scorso secolo, augurando a tutti un bellissimo 2020.

Dalle 16.30 alle 19:30 animazione per le vie del paese e, alle 18:30, nella splendida cornice della Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, Concerto di musica classica con il Maestro Diego Pucci.

Sempre visitabile nei giorni festivi e prefestivi in Via del Forte la “Mostra di Presepi Artigianali”, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della tradizione.

Riguardo a antoniodellaversana