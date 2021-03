(Comunicato stampa)

“La Scuola dell’Infanzia San Fatucchio a Castiglione del Lago è stata inserita tra i plessi scolastici che riceveranno contributi dalla Regione Umbria per la loro messa in sicurezza. Siamo molto soddisfatti di questo importante traguardo e ringraziamo la Presidente Donatella Tesei e l’assessore Paola Agabiti per aver reperito risorse ulteriori che hanno permesso di finanziare numerosi interventi tra i quali quello relativo alla scuola di San Fatucchio per un importo di 1.070.000 euro”.

Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli, responsabile del carroccio per il Trasimeno, e dei consiglieri comunali di Castiglione del Lago, Paolo Terrosi (capogruppo) e Lorenzo Nardelli che spiegano “le risorse per l’edilizia scolastica, pari a 10 milioni 799 mila euro, destinate alla messa in sicurezza e prevenzione sismica previste dalla Regione Umbria, dimostrano come la Giunta della Presidente Tesei consideri di primaria importanza la scuola e la sicurezza degli studenti. Le risorse Bei sono in grado di rendere la scuola di San Fatucchio e, più in generale quelle dell’Umbria, più sicure. Come Lega – spiegano Terrosi e Nardelli – attendevamo da tempo che le criticità della scuola fossero risolte, ma fino ad oggi le risposte non erano arrivate. Ora la scuola di San Fatucchio, che è una struttura importante per il territorio, potrà finalmente tornare pienamente operativa”.

