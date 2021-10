Castiglione del Lago. La Polizia Locale ferma un furgone con derrate alimentari trasportate irregolarmente: scatta il sequestro.

Il Comando della Polizia Locale di Castiglione del Lago comunica la buona riuscita di un’operazione di controllo che si è svolta nella tarda mattinata di oggi.

«In data odierna, in località Panicarola, alle ore 11:30 circa una pattuglia della Polizia Locale di Castiglione del Lago, durante i consueti controlli del territorio, ha effettuato una verifica su un autocarro che, privo di certificato ATP, è risultato trasportare prodotti alimentari soggetti a temperatura controllata e altri prodotti congelati in fase di scongelamento, nonostante fosse privo della prevista coibentatura e addirittura dell’impianto di refrigerazione. Su nostra immediata sollecitazione è intervenuto il personale della USL Umbria 1 che ha provveduto al sequestro degli alimenti che sono stati immediatamente trasportati al mattatoio comunale di Perugia per la loro distruzione».

