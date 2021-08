Castiglione del Lago. In scena Elio Germano e Theo Teardo.

(Comunicato stampa)

Atteso per domenica 29 agosto l’evento conclusivo dello ZAL Fest 2021, a direzione GEC Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago (PG) ed il Comune di Chiusi (SI)

In principio è l’emozione. Poi c’è l’orrore osceno della guerra, la fragile natura dell’uomo, il delirio, il comico, l’esilarante, il grottesco.

Da qui sgorga e si dipana il racconto di Viaggio al termine della notte, spettacolo teatrale sotto forma di concerto, liberamente ispirato al capolavoro del ‘900 di Louis-Ferdinand Cèline e portato in scena da Elio Germano e Theo Teardo. Entrambi vincitori del David di Donatello -Teardo per le musiche de “Il Divo” di Sorrentino, e Germano per “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita” e “Il giovane favoloso” – racconteranno, tramite una partitura inedita e in continua evoluzione, la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove possibilità espressive nell’incontro con archi, chitarra ed elettronica.

“Le note partono dal suono che in qualche modo è a sua volta generato dalla voce di Elio. Qui si forma un’intima connessione fra ciò che si sente e quello che si percepisce del significato del testo e ciò che si ascolta della parte musicale. Il momento di coesione, appunto, ha proprio origine dal suono della voce”, spiega Teardo. Un esperimento di formidabile tensione per un duo d’eccezione che parte nel 2012 e si evolve a ogni tappa. Uno spettacolo. divenuto ormai un vero e proprio cult, o forse un invito, da parte di due dei maggiori interpreti della musica e del cinema italiano, ad immergersi nella notte dell’uomo, così com’è.

L’appuntamento è quindi per domenica 29 Agosto alla Rocca del Leone a Castiglione del Lago.

I posti sono limitati. L’acquisto dei biglietti darà diritto al posto a sedere non numerato.

Sarà obbligatorio essere in possesso del green pass per accedere all’evento eventi.

Apertura porte ore 20, inizio spettacolo ore 21.30.

Biglietti in prevendita su pagina Facebook ZAL Fest e Gruppo Effetti Collaterali o all’indirizzo e-mail info@assogec.it. o acquistabili la sera dello spettacolo

