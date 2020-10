Castiglione del Lago e Città della Pieve: ritornano nonne e nonni di comunità.

(Comunicato stampa)

Dopo lo stop imposto dal lock-down di marzo tornano in azione “Nonne e nonni di comunità” e ripartono sabato 17 ottobre gli spazi educativi e laboratoriali gratuiti a Castiglione del Lago e Città della Pieve per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante”, finanziato dalla fondazione “Con i bambini” impresa sociale e promosso da Auser, in collaborazione con la cooperativa Polis, con On Accenditori Sociali e con i Comuni delle città interessate, punta a creare una vera e propria rete di “Nonne e nonni” volontari, affiancati da educatrici professioniste, per dare supporto alle genitorialità fragili e valorizzare le risorse che il volontariato può offrire.

Il servizio – totalmente gratuito e organizzato nel pieno rispetto delle normative anti-covid – sarà attivo tutti i sabati dalle ore 8.30 alle 12.30. A Castiglione del Lago presso la sede Auser dell’ex aeroporto Eleuteri e a Città della Pieve, presso la sede Auser di via Vittorio Veneto 6. Qui, il servizio sarà attivato anche il lunedì e giovedì pomeriggio (ma solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti).

Per avere informazioni su iscrizioni e attività dei centri è possibile consultare il sito www.auserumbria.it o la pagina facebook di Auser Umbria.

